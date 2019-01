Erfolg von historischem Ausmaß

Salzburg.Fast elf Monate nach dem deutschen Olympia-Wunder von Pyeongchang kosteten Münchens glückselige Eishockey-Helden ihren historischen Einzug ins Finale von Europas Königsklasse nur kurz aus. Schon vor der nächtlichen Rückfahrt im Mannschaftsbus aus der Genießerstadt Salzburg erahnte der deutsche Serienmeister jedoch die Dimension des 3:1-Auswärtserfolgs im Red-Bull-Konzernduell: Der EHC München hatte sich in die Geschichtsbücher eingetragen.

„Das ist für das deutsche Eishockey wieder ein Riesenschritt“, meinte Verteidiger Konrad Abeltshauser, nachdem die Münchner als erste deutsche Mannschaft ins Endspiel der Champions Hockey League eingezogen waren. „Wir haben wirklich gemerkt, auch schon durch das Halbfinale, dass durch Deutschland ein Ruck durchgeht.“

Bundestrainer drückt die Daumen

So manch ein Silbermedaillen-Gewinner von Pyeongchang ließ sich von dem Münchner Marsch bis ins Finale elektrisieren – ob vor dem Fernseher oder dem Tablet. Für den in die nordamerikanische Profiliga als Assistent zurückgekehrten ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm war das Halbfinal-Rückspiel des EHC beim Schwesterclub Red Bull Salzburg ebenso eine Pflichtveranstaltung wie für die Nationalspieler Dominik Kahun oder Moritz Müller. Und auch Sturms Nachfolger Toni Söderholm drückte den Bayern in sozialen Netzwerken die Daumen.

Don Jacksons Team hat mit dem Einzug ins Finale am 5. Februar in Schweden schon eine riesige Überraschung geschafft. Beim zweimaligen Titelträger Frölunda Indians aus Göteborg sind die Bayern aber nur Außenseiter. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019