Erfolge in der Barockstadt

Die Walldürner karateka erzielten beim Barock-Cup eindrucksvolle erfolge: Mit über 520 Teilnehmern aus 64 Dojos aus Deutschland, Österreich und Russland war der 3. Internationale Barock Cup in Ludwigsburg nicht nur von der Anzahl her sondern auch von der Leistungsdichte stark besetzt. So stellten sich vom Einsteiger bis hin zu Mitgliedern des Landes- und Bundeskaders der sportlichen Herausforderung.

Die erfolgreichen Sportler der Sportkarate Walldürn erreichten hierbei folgende Platzierungen: 1. Platz Jugend Ula Duschek; 3. Platz Jugend Silvia Duschek; 5. Platz U 21 Sara Djapa; 5. Platz Jugend Mia Martens und 5. Platz Jugend Sarina Meichelbeck. sti

