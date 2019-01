Erfolgreich in Griechenland

Die Weltmeisterschaften der World Kickboxing and Karate Union (WKU) in Pointfighting, Leichtkontakt, Formen, Karate, Kickboxing und Fullcontact fanden in Athen in Griechenland statt. Drei Mitglieder des FC Grünsfeld Kickboxen haben sich für diese Weltmeisterschaft qualifiziert. Lea Ohmüller kämpfte mit vier weiteren Sportlerinnen aus Deutschland in einer neuen Disziplin, Tek Team, gegen die USA. Das deutsche Team erzielte Platz zwei. Weiterhin gewann Lea Ohmüller den dritten Platz im Kicklight. In der Sparte Vollkontakt ist sie in der Vorrunde ausgeschieden. Kerstin Wiedermann erkämpfte sich den dritten Platz in der Disziplin Vollkontakt. Insgesamt gingen 38 Nationen mit 1800 Starts auf die Matte. Trainiert wurden Lea Ohmüller und Kerstin Wiedermann sowie das Tek-Team Deutschland von Heiko Ohmüller.

