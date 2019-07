Erfolgreiche Rückkehr

Hamburg.Eindrucksvolle Rückkehr in die alte Heimat: Bei seinem ersten Auftritt am Hamburger Rothenbaum seit drei Jahren hat Alexander Zverev mit einem überzeugenden Sieg das Achtelfinale erreicht.

Deutschlands bester Tennisprofi setzte sich am Dienstag in der ersten Runde der Traditionsveranstaltung auf Sand überraschend deutlich 6:4, 6:2 gegen den Chilenen Nicolas Jarry durch. Zverev folgte damit seinem Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff und dem 18 Jahre alten Talent Rudi Molleker als dritter Deutscher in die Runde der besten 16.

„Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid“, rief Zverev nach dem ersten Matchball den Zuschauern auf dem gut gefüllten Center Court zu. „Ich habe mich hier wohler gefühlt als auf anderen Plätzen und hoffe auf eine lange Woche“, sagte er unter dem Jubel der Fans.

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft er nun am Donnerstag auf den für den Grün-Weiss Mannheim spielenden Argentinier Federico Delbonis. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019