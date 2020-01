Erfolgreiche Sportler haben oft ihre Wurzeln in den Vereinen

5000 Euro gibt es als „Belohnung“ für eine vorbildliche Talentförderung. Commerzbank und Deutscher Olympischer Sportbund zeichnen wieder 50 Sportvereine mit dem „Grünen Band“ aus.

Das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ ist der bedeutendste Förderpreis im deutschen Nachwuchsleistungssport, den die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seit 34 Jahren gemeinsam vergeben.

Auch 2020 werden insgesamt 50 Vereine für ihre exzellente Nachwuchsarbeit ausgezeichnet. Vereine oder Vereinsabteilungen können sich bis zum 31. März 2020 über ihren Spitzenverband bewerben. Eine hochkarätig besetzte Jury wählt die 50 Gewinnervereine aus, die jeweils den Pokal „Das Grüne Band“ und eine Förderprämie in Höhe von 5000 Euro erhalten.

Die Auszeichnung belohnt Vereine, die sich in ihren Reihen für eine konsequente Nachwuchsarbeit einsetzen und diese fördern. „Ihre Wurzeln haben erfolgreiche Leistungssportler in den Vereinen, in denen Talente erkannt und gefördert und Sportlerpersönlichkeiten geprägt werden.

Diesen Einsatz von Trainern, Betreuern und Eltern zu würdigen, damit talentierte Athleten ihre optimale Leistungsfähigkeit entfalten können, ist uns als DOSB ein echtes Anliegen. Wir sind stolz, gemeinsam mit einem starken Partner wie der Commerzbank das ,Grüne Band’ zu einem wichtigen Baustein im deutschen Nachwuchsleistungssport etabliert zu haben und dies permanent gemeinsam weiterzuentwickeln“, sagt die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.

Uwe Hellmann, Leiter Brand Management der Commerzbank und Jurymitglied: „Es ist außerordentlich wichtig, die Sportvereine bei ihren Engagements für den Nachwuchs im Leistungs- und Breitensport in Deutschland zu unterstützen. Dahinter stecken unzählige ehrenamtliche Stunden, sportliche Ausdauer aber auch Mut, neue Konzepte der Talentförderung auszuprobieren.“

Die Bewerbungsunterlagen stehen, zusammen mit den für die Ausschreibung 2020 relevanten Informationen, beim Deutschen Olympischen Sportbund zum Download bereit. dosb

Info: Das „Grüne Band“ im Internet: www.dasgrueneband.com und www.facebook.com/dasgrueneband

