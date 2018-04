Erfolgscoach bleibt bei den Merlins

Anzeige

Starkes Signal noch vor Beginn der entscheidenden Phase der Saison: Die Crailsheim Merlins haben sich mit ProA-Headcoach Tuomas Iisalo auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. „Tuomas Iisalo leistet hervorragende Arbeit mit den Spielern. Als noch junger Trainer kann und will er sich aber selbst noch ständig weiterentwickeln. Dafür geben wir ihm die Möglichkeit und das Vertrauen“, so Merlins-Sportdirektor Ingo Enskat.

Der 36-jährige Finne ist für die Verantwortlichen daher auch der richtige Mann für die Zukunft, egal ob diese nun Klassenerhalt in der easycredit BBL oder neuer Anlauf im Aufstiegsrennen der 2. Basketball-Bundesliga heißt. In den vergangenen beiden Jahren holte er mit den Merlins bis dato 52 Siege, nur elf Mal verließ man in der ProA den Platz als Verlierer. Zweimal in Folge gelang damit ein neuer Saisonrekord in der Hauptrunde und mit akribischer Arbeit hat Iisalo immer weiter an den Stellschrauben gedreht, um nun auch in den Playoffs durchzustarten.

Spätestens durch die Geburt seiner jüngsten Tochter in Crailsheim ist der Familienvater ohnehin inzwischen in Hohenlohe verwurzelt. „Wir genießen als Familie die Zeit hier und fühlen uns hier richtig zuhause. Sportlich sind wir auf einem guten Weg, können uns aber immer noch Stück für Stück verbessern. Einer der Hauptgründe, warum ich diesen Weg gerne weiter gehe, ist die Fanbase und der Support. Meine Arbeit bedeutet mir umso mehr, wenn solche Leute dahinter stehen, denen der Basketballsport und der Club genauso am Herzen liegen wie mir. Gleiches gilt für unser Team, das eine ganz tiefe Bindung zum Publikum hat. Die Chemie stimmt einfach und das ist wichtig für eine gute Arbeit. Auf dieser Basis wollen wir uns weiterentwickeln.“