Erneut kein Urteil im Rechtsstreit zwischen Fecht-Trainer und LSV

Stuttgart/Tauberbischofsheim.Erneut ohne Urteil hat am Donnerstag die zweite mündliche Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Stuttgart im Rechtsstreit zwischen einem Fecht-Trainer aus Tauberbischofsheim und dem Landessportverband Baden Württemberg geendet. Das Urteil soll nun am Dienstag, 27. März, um 9 Uhr bekannt gegeben werden. Im Mittelpunkt der Verhandlung am Donnerstag stand die Vernehmung der Zeugin, die den Fecht-Trainer im November 2003 im Hotelzimmer ihrer Mitbewohnerin gesehen haben soll. Jene Teamkameradin behauptet, dass der Coach sexualisierte Gewalt ihr gegenüber ausgeübt haben soll. Die Zeugin bestätigte vor Gericht, den Trainer im Zimmer und auf dem Bett mit ihrer Mannschaftskollegin gesehen zu haben. "Er war sehr betrunken, ist getorkelt und gegen einen Spiegel geknallt", schilderte die Fechterin. Der Mann sei dann schnell aufgesprungen und habe den Raum verlassen. In Details blieb die Zeugin, so wie die Fechterin, die den Trainer belastet, ungenau. Richter Ulrich Hensinger regte erneut an, dass sich beide Parteien über einen Vergleich unterhalten sollten. Geladen war auch ein ehemaliger Geschäftsführer des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim. Er war aber aus terminlichen Gründen nicht in Stuttgart und wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt gehört. Der Grund: Der Geschäftsführer war dem Trainer nicht kündigungsberechtigt.

Der Trainer hält die Aussagen für eine Verschwörung gegen seine Person und streitet ab, überhaupt im Zimmer der Sportlerinnen gewesen zu sein. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte er seinen Job als Landestrainer verloren. Als Kläger im laufenden Prozess fordert er unter anderem seine vollständige Rehabilitierung und die Fortführung des Arbeitsverhältnisses beim Landessportverband. Dass die Fechterin sich 15 Jahre später an solche Details nicht erinnern kann, hält der beklagte Landessportverband für glaubwürdig. Der Vertreter des Klägers sieht darin hingegen den Beweis dafür, dass der Vorfall erfunden wurde. (Michael Fürst / dpa)