Erst am Anfang der Reise

Mannheim.Haben die Adler Mannheim einen neuen Mittelstürmer als Ersatz für den verletzten Andrew Desjardins gefunden? Als der Club aus der Deutschen Eishockey Liga zur digitalen Pressekonferenz am Freitag einlud und dabei erwähnte, dass auch Sportmanager Jan-Axel Alavaara virtuell zugeschaltet sein würde, waren sich viele Medienvertreter sicher: Die Partie am Sonntag (14.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers würde in der Gesprächsrunde eine untergeordnete Rolle spielen.

Das sollte auch so eintreten, die Suche nach einem Angreifer geht allerdings weiter. Stattdessen verkündete der überraschenderweise ebenfalls anwesende Clubchef Daniel Hopp eine viel weitreichendere Personalentscheidung, die die Weichen für die Zukunft der Adler stellt: Die Mannheimer verlängerten die am Saisonende auslaufenden Verträge mit der sportlichen Führung um drei Jahre. Manager Alavaara, Chefcoach Pavel Gross und Co-Trainer Mike Pellegrims bleiben bis 2024.

„Wir wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen“, betonte Hopp, der bereits im Sommer erste Gespräche mit dem Trio geführt hatte. Der Gesellschafter bestätigte, dass die Vertragsverlängerung eine der einfachsten Entscheidungen in seinem Berufsleben gewesen sei: „Ich habe das Gefühl, dass wir noch einiges aus dem Club herausholen können.“

2018 hatten Alavaara, Gross und Pellegrims mit ihrer Arbeit bei den Adlern begonnen, die Ärmel hoch- und einiges umgekrempelt. Auf drei Jahre war der Plan eigentlich ausgelegt, doch schon in der ersten Saison waren sie mit dem Titelgewinn am Ziel – oder eben doch nicht. Denn Gross unterstrich: „Eine Reise endet nie. Wenn du stehen bleibst, bedeutet das Stagnation.“

Ohnehin hat keiner das Gefühl, bereits irgendetwas erreicht zu haben. „Wir haben ja nur eine richtige Saison in Mannheim erlebt“, sagte Alavaara: Im Frühjahr 2020 bremste das aufkommende Coronavirus die Mission Titelverteidigung aus, die laufende Saison begann mit einiger Verspätung – und wird wohl bis zu den Play-offs ohne Fans ausgetragen. Gross gab sich keinen Illusionen hin. Der Chefcoach rechnet damit, dass sogar die Spielzeit 2021/22 zumindest noch teilweise von der Pandemie beeinflusst wird: „Ich gehe davon aus, dass es trotz des Sommers und der Impfungen eine ,halbkomische Saison’ wird.“

Hohe eigene Ansprüche

Die sportliche Führung weiß genau, dass ihr Handeln in Mannheim mit Argusaugen beobachtet wird. Das ist für sie aber kein Problem, denn die Erwartungen des Umfelds decken sich mit den Ansprüchen, die Alavaara, Gross und Pellegrims an sich selbst haben. „Du bist in Mannheim, da gibt es nur die höchsten Ziele“, betonte Gross. „Wir wollen jedes Jahr um die Meisterschaft kämpfen und sie am Ende gewinnen.“

Noch Potenzial vorhanden

Pellegrims betonte, es sei klar gewesen, dass man nur als Team weitermache. „Entweder alle zusammen oder keiner“, sagte der Belgier, der beim Club noch ordentlich Luft nach oben sieht: „Wir reden hier viel über Potenzial. Die Organisation gibt uns die Chance, dieses Potenzial auszuschöpfen.“

Die sportliche Führung ist davon überzeugt, die richtigen Spieler in der Kabine sitzen zu haben, um sich stetig zu verbessern. Ein mittelfristiges Ziel war immer wieder herauszuhören: Es sollen noch mehr Eigengewächse in die DEL-Mannschaft eingebaut werden. In der nächsten Saison sind die Clubs verpflichtet, drei statt bisher zwei U-23-Spieler einzusetzen. „Und dieser Prozess wird in Zukunft eher weiter in diese Richtung gehen“, sagte Alavaara.

Die Adler haben also noch einiges vor, am Sonntag wollen sie nach der ersten Saisonniederlage (1:3 gegen Schwenningen) aber erst einmal in die Erfolgsspur zurückfinden. Kaum Veränderungen wird es bei der Aufstellung geben. Zwar hatte Matthias Plachta am Dienstag Glück im Unglück und wird nach dem Bandencheck von Colby Robak „nur“ zwei bis drei Wochen ausfallen. Das Spiel in Nürnberg kommt für ihn aber definitiv genauso zu früh wie für Verteidiger Mark Katic, der wohl in etwa so lange fehlen wird wie Plachta.

Während das Comeback von Sinan Akdag und Cody Lampl nicht absehbar ist, gibt es gute Neuigkeiten von Craig Schira: Der nach seiner Ankunft in Mannheim positiv auf das Coronavirus getestete Abwehrspieler könnte – läuft alles gut – am 27. Januar in München sein Debüt für die Adler geben. Die Chancen, dass Tommi Huhtala am Sonntag seine Rückkehr feiert, bezeichnete Gross auf 50 Prozent. Um die Reihen aufzufüllen, holten die Adler Yannik Valenti von ihrem Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronn zurück.

Und was macht die Stürmersuche? „Wir sind dran“, sagte Alavaara. Gibt es eine Chance, Lean Bergmann zurückzuholen, der von einem Einsatz beim NHL-Club San Jose Sharks ziemlich weit entfernt ist? „Lean hat noch zwei Jahre Vertrag in San Jose. Wenn die Sharks zur Entscheidung kämen, dass er die Saison besser bei uns spielen sollte, würden wir ihn gerne zurücknehmen.“ Mit Dominik Bokk, der bislang von den Carolina Hurricanes an den schwedischen Topclub Djurgårdens IF ausgeliehen war, habe man nicht gesprochen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021