Erst die Gala, dann die Warnung

Köln/Zuzenhausen.Die Leiste zwickte, mal wieder. Erst nach dem Freitagstraining war endgültig klar, dass Andrej Kramaric beim Bundesliga-Start in Köln dabei sein würde - und dann diese Torexplosion. Typisch Kramaric. Der kroatische Vize-Weltmeister war mit seinem Dreierpack gegen den FC mal wieder die Hoffenheimer Lebensversicherung. Zunächst nutzte der 29-jährige Stürmer einen Aussetzer von Jonas Hector (3.), dann verwandelte der Mann aus Zagreb einen Foulelfmeter (45.+3), ehe er Kölns Schlussmann Timo Horn in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 15 Metern überrumpelte.

„Die Mannschaft ist glücklich, das waren wichtige drei Punkte“, bilanzierte Kramaric. „Es war aber auch ein schweres Spiel.“ Der Rekordtorjäger der Kraichgauer wollte nach dem Kraftakt nichts beschönigen - auch das ist typisch für den Wahl-Heidelberger. Der ehrgeizige Angreifer, der schon beim Abschluss der vergangenen Runde in Dortmund mit seinem Viererpack zum TSG-Helden avancierte, will unbedingt die Europa-Cup-Qualifikation wiederholen. Dafür legte er trotz des gelungenen Erstliga-Debüts von Trainer Sebastian Hoeneß gerne den Finger in die Wunde.

„Müssen besser spielen“

„Das war kein Hoffenheim. Wir müssen besser spielen und trainieren, sonst reicht es diese Saison nicht“, kritisierte Kramaric unmittelbar nach dem Abpfiff und mahnte: „Nächste Woche spielen wir gegen die Bayern. Und wenn wir so spielen, wird es wieder ein Schalke-Ergebnis geben.“ Die Knappen hatten sich am Freitagabend eine üble 0:8-Abreibung beim Triple-Champion eingehandelt.

Am Sonntag hatte sich Kramarics Ärger über den Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit, als die Rheinländer durch Dominick Drexler (86.) zum 2:2 ausglichen, aber schon wieder gelegt. „Ich sehe viel Potenzial im Team, wir müssen einfach besser sein - und ich hoffe, wir werden besser“, sagte der Stürmer, dessen Vertrag bei der TSG noch zwei Jahre läuft. Kramaric ist nicht nur für Manager Alexander Rosen „der wichtigste Spieler“. Auch Hoeneß weiß nach wenigen Wochen im Amt, welchen Stellenwert der Knipser für den Club besitzt: „Andrej hat den Unterschied gemacht.“

Der Trainer sprach „von einem Sieg der Moral“, bezeichnete das 3:2 aber auch „als glücklich“. Da waren sich der Coach und sein Führungsspieler einig. „Am Ende war es Glück. In der ersten Hälfte waren wir besser, hätten 2:0 oder sogar 3:0 führen müssen. Am Ende aber hätten wir auch mit dem 2:2 zufrieden sein müssen“, analysierte Kramaric den Spielverlauf. Der 29-Jährige geht voran und dient seinen Teamkollegen als Vorbild. „Andrej ist ein unglaublicher Spieler und es ist eine große Ehre für mich, dass ich mit ihm zusammenspielen darf. Ich kann eine Menge von ihm lernen“, erklärte Offensiv-Wirbler Christoph Baumgartner.

Lob von Baumgartner

Dass Kramaric schon so gut in Schuss ist, hat damit zu tun, dass er erstmals seit Jahren wieder eine komplette Vorbereitung absolvieren konnte. „Ich bin motiviert und hoffe, dass ich gesund bleibe - dann kann ich noch mehr Tore schießen“, erläuterte der kroatische Nationalspieler. Bislang hat er in 152 Pflichtspielen für Hoffenheim 75 mal eingenetzt. Und am liebsten würde Kramaric natürlich seine Serie am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den Rekordmeister fortsetzen. „Alle wissen, wie Bayern gegen Schalke gespielt hat. Das wird schwierig. Wir müssen zu 200 Prozent da sein, um eine Chance zu haben“, betonte er. Hoffnung auf einen Coup macht ihm, dass sein Team die Münchner schon einige Male ärgern konnte.

Sein Trainer, der in Köln an der Seitenlinie leidenschaftlich coachte, geht das Duell mit seinem früheren Arbeitgeber rational an. „Mit Ruhe und Sachlichkeit“ will er auf sein erstes Heimspiel hinarbeiten. Die Selbstkritik seines Torjägers gefalle ihm grundsätzlich, sagte Hoeneß, „nach dieser zweiten Halbzeit wissen wir, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Aber wir dürfen auch die gute erste Halbzeit nicht vergessen.“

