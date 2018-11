Erst einmal hinten anstellen

Flensburg.Gedeón Guardiola schlich allein über das Feld, Bogdan Radivojevic versteckte sein Gesicht unter dem Trikot und Alexander Petersson stützte die Hände enttäuscht in die Hüften. Diesen Schock, diese Abreibung in der zweiten Halbzeit mussten die Rhein-Neckar Löwen gestern Abend erst einmal verdauen. Im Topspiel der Handball-Bundesliga bei der SG Flensburg-Handewitt machte der Pokalsieger in der

...