Erste bleibt weiterhin Bundesligist

An den letzten beiden Wochenenden gingen sechs der sieben Mannschaften der Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim an den Start. Bei insgesamt erfreulichen Ergebnissen sicherte sich die erste Mannschaft endgültig den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga. Bis auf eine knappe Niederlage der zweiten Mannschaft waren auch die anderen Teams erfolgreich.

Zu Beginn des

...