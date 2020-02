Erste Endturniere um die Badischen Meisterschaften

20 Junioren-Mannschaften und je acht B-Juniorinnen und Frauen-Teams treten am heutigen Samstag und morgigen Sonntag in der Albgauhalle Ettlingen bei den endturnieren um die Badischen Futsal-Meistertitel an.

Die A-Junioren eröffnen das erste Turnierwochenende am Samstag, 8. Februar um 9.45 Uhr. Qualifiziert haben sich jeweils die Kreismeister, der Ausrichterkreis Karlsruhe hat zwei Startplät-ze. In Gruppe A spielen SVK Beiertheim, der deutsche Vizemeister VfB Eppingen, JSG Billig-heim, JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern und Titelverteidiger SG HD-Kirchheim um den Einzug ins Halbfinale, in Gruppe B geht es für FC Germania Friedrichstal, VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau, FC Olympia Kirrlach, FV Lauda und 1.CfR Pforzheim ums Weiterkommen.

Im Anschluss geht es für die Frauenteams um den Titel und die Meisterschale. Qualifiziert haben sich für in Gruppe A Karlsruher SC, VfB Bretten, SpG St.Leon/Mingolsheim und ATSV Mutschelbach. In Gruppe B gehen TSV Amicitia Viernheim, FC Odenheim, SpG Büchig/Neibsheim und ASV Eppelheim an den Start. Anpfiff für die Gruppenphase ist um 16 Uhr. Das Turnier wird bis gegen 20 Uhr gehen.

Der Sonntag startet um 9.45 Uhr mit der Konkurrenz der B-Juniorinnen. Vorjahressieger TSG 1899 Hoffenheim spielt in Gruppe A mit SG Hohensachsen, TuS Mingolsheim und SC Klinge Seckach. Aus Gruppe B wollen TSV Tauberbischofsheim, SC Olympia Neulußheim, TSV Amicitia Viernheim und Post Südstadt Karlsruhe ins Halbfinale. Der Erstplatzierte qualifiziert sich für die Süddeutsche Futsalmeisterschaft, die am 1. März im badischen Wertheim ausgetragen wird.

Zum Abschluss des Turnierwochenendes in Ettlingen spielen die B-Junioren ab 14.30 Uhr ihren Badischen Meister aus. Für die Gruppe A haben sich SpVgg Durlach-Aue, JSG Nassig/Wildbach Maintal, 1.CfR Pforzheim, FC Germania Forst und SC Pfingstberg-Hochstätt qualifiziert, in Gruppe B gehen die Kreismeister SV Sandhausen, JSG Schlierstadt/Altheim/Götzingen, VfB Eppingen und SpVgg Neckarelz mit dem Karlsruher Vizemeister Karlsruher SV ins Rennen. aka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020