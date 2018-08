Erste Germania-Niederlage nach 25 Begegnungen

In seinen Aufstiegsbemühungen zur Oberliga hat der badische Vertreter FC Germania Friedrichstal einen ersten "Dämpfer" erhalten und nach 25 Begegnungen ohne Niederlage beim württembergischen Verbandsligavizemeister VfB Neckarrems 0:2 verloren. Das Rückspiel steht am kommenden Sonntag (17 Uhr) im Stutensee-Stadion in Friedrichstal auf dem Programm.

Im ersten Durchgang waren die Gäste

...

Sie sehen 44% der insgesamt 886 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010