Erste Sahne: Das große Endspiel

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) hat der Bewerbung der Schwäbisch Hall Unicorns den Zuschlag für die Ausrichtung des Junior Bowl XXXVIII gegeben. Ausgetragen wird das Endspiel um die Deutsche Jugendmeisterschaft am 24. August im Haller Optima Sportpark.

Die Unicorns werden das Finale im Sommer nach 2003 und 2016 zum dritten Mal austragen. „Wir freuen uns sehr, das Topspiel des Deutschen Juniorenfootballs in Hall ausrichten zu dürfen“, sagt Unicorns-Jugendleiter Nicolas Bendel. „Der Jugendfootball wird am 24. August zu Gast bei uns sein und wir werden alles dafür tun, erneut ein guter Gastgeber zu sein.“

Dieser Ansicht ist auch AFVD-Präsident Robert Huber: „Die bisherigen Endspiele in Hall überzeugten durch absolute Professionalität in der Organisation. Dass es zu diesem frühen Zeitpunkt des Jahres bereits einen Verein gab, der die Austragung des Junior Bowls mit einem schlüssigen Konzept unbedingt wollte, hat uns überzeugt. Zudem sind die Schwäbisch Hall Unicorns mit ihren Nachwuchsprogrammen ein Aushängeschild für den deutschen Football. Dies möchten wir mit der Vergabe des Endspiels auch dementsprechend würdigen.“

„Mit dem Optima Sportpark haben wir in Schwäbisch Hall das ideale Stadion für ein Jugendendspiel“, weiß der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. „Das war 2016 schon zu erleben und inzwischen hat sich der Sportpark sogar noch weiterentwickelt.“ Das GFL-Team der Unicorns ist am 24. August spielfrei. Somit wird die gesamte Infrastruktur an diesem Tag ausschließlich dem Junior Bowl zur Verfügung stehen.

2003 hatten die Unicorns keine Chance sich für das Endspiel zu qualifizieren. Es war das einzige Jahr, in dem das Gründungsmitglied der GFL-Juniors nicht in der obersten Jugendliga zu finden war. 2016 war das anders: Die U19 der TSG-Footballer erreichte das Endspiel vor heimischem Publikum, setzte sich gegen die Cologne Crocodiles durch und holte die erste Deutsche Jugendmeisterschaft nach Schwäbisch Hall.

„Der Junior Bowl in Hall – das ist natürlich auch für unser U19-Team eine besondere Motivation“, sagt Nicolas Bendel. „Wir haben die Chance, vor heimischem Publikum einen Titel gewinnen zu können. Es gibt keine schönere Perspektive.“

Um diese Chance nutzen zu können, muss die U19 der Schwäbisch Hall Unicorns aber noch einen weiten Weg gehen, denn die Saison 2019 hat erst begonnen und das Endspiel noch in weiter Ferne. axe

