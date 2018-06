Erster Matchball für die Bayern-Basketballer

Anzeige

Berlin (dpa) - So kurz vor dem Double-Coup sind bei den Basketballern des FC Bayern keine Schmerzen mehr erlaubt. «Körperlich sind wir am Limit», sagte Manager Marko Pesic, der seine Pokalsieger im Finale der Bundesliga gegen ALBA Berlin zum nächsten Triumph führen will.

«Wenn du Meister werden willst, musst du aus der Komfortzone raus, musst Dinge machen, die wehtun», sagte der Münchner Geschäftsführer vor dem Showdown am Mittwoch (20.00 Uhr). Nach Spiel vier will Pesic ausgerechnet in der Hauptstadt jubeln, dort wo der Ex-Profi schon so viel erlebt hat - als Hausherr und Gast.

Vor allem an einen besonderen Tag vor vier Jahren erinnert sich Pesic noch heute gerne. Am 18. Juni 2014 holte Bayern auswärts bei ALBA bislang letztmals die Meisterschaft. Marko Pesic feierte diese nicht nur zusammen mit Vater Svetislav, damals noch Trainer, sondern auch beim gemeinsamen Ex-Club. Jetzt soll sogar das erste Double der Vereinsgeschichte her - Vergleiche mit 2014 aber scheut Pesic.