Erstes Heimspiel nach sechs Wochen für die Unicorns

Die Schwäbisch Hall Unicorns empfangen am morgigen Samstag nach sechs Wochen Heimspielpause die Ingolstadt Dukes im Haller „Optima Sportpark“. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Vor einem Jahr trumpften die Ingolstadt Dukes groß auf. Es war ein Spiel, das Dank der erfolgreich vorgetragenen Ingolstädter Trickspielzüge und der am Ende insgesamt 118 erzielten Punkte in die Geschichte der beiden Kontrahenten einging. Mit 65:53 hatten die Unicorns am Ende die Nase vorne.

Trotz der letztjährigen Erfahrung sehen sich die Dukes in dem Spiel als Außenseiter. „Wer will die Haller schon stoppen?“, fragte Dukes-Head Coach Eugen Haaf, dessen Mannschaft das Hinspiel Ende Mai mit 7:45 verlor. Eine schwierige Aufgabe dürfte für die Dukes auf jeden Fall die Etablierung eines wirkungsvollen Laufspiels werden. Nach der Sommerpause scheint die Haller Defense noch besser geworden zu sein. Beim 12:9-Sieg in Frankfurt am vergangenen Sonntag brachte man das Kunststück fertig, den Gastgebern bei Läufen einen Raumverlust von netto neun Yards zu bescheren.

„Keine Frage, am Sonntag haben wir das wichtigste Spiel im Restprogramm bis zu den Playoffs gewonnen“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman, der für die noch ausstehende vier Rundenspiele einen klaren Plan hat: „Von nun an müssen wir in jedem Spiel ein Stückchen besser werden, um unseren besten Football zu spielen, wenn die Playoffs beginnen.“