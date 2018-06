Erstmals mit Schröder: Basketballer gegen Österreich

Anzeige

Braunschweig (dpa) - Deutschlands Basketballer wollen den nächsten Schritt zur Qualifikation für die WM 2019 in China machen. Gegen Österreich ist der Gastgeber in Braunschweig in der Favoritenrolle. Erstmals in diesem Jahr ist NBA-Jungstar Dennis Schröder von den Atlanta Hawks dabei.

WARUM BRAUNSCHWEIG? Die niedersächsische Großstadt ist die Heimat von Dennis Schröder. Der Deutsche Basketball Bund ermöglicht seinem aktuell prominentesten Nationalspieler fünf Jahre nach seinem Wechsel vom Bundesligisten New Yorker Braunschweig in die USA erstmals wieder ein Heimspiel an alter Wirkungsstätte. «Das ist Wahnsinn», sagte Schröder, der in seiner Geburtsstadt 60 Tickets für Freunde und Familie orderte.

WARUM ERST JETZT? Schröder hätte gerne schon früher in der WM-Qualifikation für Deutschland gespielt, doch da die bisherigen Begegnungen allesamt parallel zur NBA-Saison stattfanden, konnte der Point Guard nicht mitwirken. In diesem Sommer will er bei allen vier Pflichtspielen und auch bei den Tests dabei sein, unter anderem auch im September beim Heimspiel in Leipzig. Bereits am Montag geht es in Novi Sad gegen Serbien weiter.