Erstmals spezielle Erhebung zu Schiedsrichtern

Anzeige

Vereine und Verbände wissen längst ein („mehrstimmiges“) Lied davon zu singen, wie schwierig es ist, geeignetes Personal zur Aufrechterhaltung beziehungsweise zur Ausweitung des Spiel- und Wettkampfbetriebs gezielt zu rekrutieren, angemessen auszubilden, beständig zu fördern und möglichst langfristig zu binden. Diese sozialen Talente sind schließlich genauso wichtig wie die sportlichen. Sind sie das wirklich?

Der SEB hält nun erstmals belastbare Daten über Kampf- und Schiedsrichter bereit, die es in dieser empirischen Form in der langen Geschichte der Sportvereinsbefragungen in Deutschland (von Lenk und Schlagenhauf/Timm über Rittner bis Heinemann und Emrich etc.) so noch nicht gegeben hat: Dass das Schiedsrichterwesen speziell im Fußball mit 95 Prozent und in den anderen Sportarten mit 77,8 Prozent immer noch eine Männerdomäne darstellt, mag man als ein ebenso unbefriedigendes wie wenig überraschendes Ergebnis zur Kenntnis nehmen.

Positiv gewendet heißt das aber: Im weiblichen Bereich liegt großes Potenzial! Dazu passt der Befund, dass den Befragten ganz offensichtlich diese ihre Tätigkeit (nämlich: entscheiden!) große Freude bereitet, dass sie gern in dieser ihrer Funktion mit anderen zusammenkommen, die ihnen sympathisch sind, weil sie diese Passion zur ihrer Sportart teilen – mehr noch: Schiedsrichter haben eine deutlich höhere Anzahl an engen Freunden als ein durchschnittlicher Deutscher. So steht es etwa auf Seite 417 im SEB.

Fazit: Der SEB kann das Kampf- und Schiedsrichterwesen in Vereinen und Verbänden allein nicht zukunftssicher reformieren, aber sein Datenmaterial kann das Problem sichtbar machen. Auf der Grundlage seiner Befunde kann nach geeigneten Lösungen gesucht werden. Die wiederum müssen von der Intention geprägt sein, das wichtige Wirken dieser sensiblen Sozialfigur (wieder) attraktiver zu machen. dosb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018