Erzgebirge Aue legt Widerspruch gegen Spielwertung ein

Aue (dpa) – Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat beim Deutschen Fußball-Bund Widerspruch gegen die Wertung des Punktspiels beim SV Darmstadt 98 eingelegt. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Als Grund gaben die Sachsen drei eklatante Fehlentscheidungen durch das Schiedsrichterteam unter der Leitung von Sören Storks an. Aue hatte die Partie am letzten Spieltag am Sonntag höchst unglücklich mit 0:1 verloren und deshalb den direkten Klassenerhalt verpasst. Die Sachsen müssen nun in der Relegation gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC um den Verbleib in der 2. Liga spielen.

«Diese ganz klar und in aller Welt sichtbaren Fehler dürfen und können wir nicht im Raum stehen lassen und einfach so hinnehmen. Uns wurde ein reguläres Tor nicht anerkannt, zudem wurden uns zwei klare Elfmeter verwehrt», erklärte Aues Präsident Helge Leonhardt im Namen des Vorstandes.