„Es ist eine verdammt harte Strecke“

Die hohen Temperaturen dürften auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Emmanuel Kiprono deutlich langsamer unterwegs war als beim Paderborner Osterlauf, den er mit der Weltjahresbestleistung von 27:26 Minuten gewann. In Würzburg brauchte er 48 Sekunden mehr (28:14) und konnte auch seinen Landsmann Vedic Kipkoech bei dessen Europa-Premiere erst auf den letzten Metern abschütteln und zwei Sekunden hinter sich lassen. Rang drei ging an den Äthiopier Ashenafi Moges Weldeglogis, in Europa zuvor ebenfalls noch ein unbeschriebenes Blatt. Das kann man von seiner Landsfrau Melat Yisak Kejeta nicht behaupten: Drei Wochen nach ihrem Erfolg im Berliner Halbmarathon lief sie in Würzburg die Konkurrenz auf der zweiten Hälfte des Rennens in Grund und Boden und siegte mit 50 Sekunden Vorsprung.

Beim Rennen der Deutschen Handbike-Trophy über 20 Kilometerkonnte Paralympics-Goldmedaillengewinner Vico Merklein seinen Vorjahreserfolg wiederholen, musste sich dieses Mal aber mächtig strecken: Erst auf der letzten der acht Runden konnte er einen deutlichen Rückstand aufholen, an seinem Teamkollegen Kim Christiansen vorbeiziehen und den Dänen eine Sekunde hinter sich lassen.

Insgesamt waren beim 30. Residenzlauf 7975 Läuferinnen und Läufer am Start – das ist die zweitbeste Teilnehmerzahl nach 2016. „Wir haben die 8000 zwar knapp verfehlt, aber trotzdem mit Abstand das zweitbeste Ergebnis. Wir sind mit der Veranstaltung sehr zufrieden, auch wenn wir durch die Hitze ein paar Sanitätseinsätze mehr hatten“, so Organisationschef Reinhard Peter. Im Hauptlauf über 10 Kilometer waren 1830, über die 5 Kilometer 1085 Läuferinnen und Läufer am Start.

