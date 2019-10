Es weht ein Hauch von Olympia

Es geht Schlag auf Schlag: Der zweite Heimkampf innerhalb von nur zwei Wochen steht an – einen vergleichbaren Saisonauftakt gab es in der langen Geschichte der Obrigheimer Gewichtheber noch nie. Da die Lust auf Bundesliga-Wettkämpfe in Obrigheim sehr groß ist, freuen sich Athleten und Anhänger natürlich auf das Kräftemessen gegen den KSV Durlach (Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr in der Neckarhalle).

Es wird sogar ein Hauch von Olympia durch die Neckarhalle wehen. Nico Müller ist nach der WM und kurzer Pause wieder im Team, Sargis Matirosjan gibt sein Saisondebüt und für Durlach stemmt Sabine Kusterer die Hantel. Das sind drei Athleten, die 2016 in Rio de Janeiro bei den Olympischen Sommerspielen dabei waren. Müller und Kusterer wurden jeweils Zehnte in ihren Gewichtsklassen, der Österreicher Matirosjan Elfter.

Ein kleines Jubiläum feiert Jakob Neufeld, der zum 75. Mal für den SV Obrigheim in der Bundesliga auf-läuft. Sein erster Wettkampf liegt inzwischen fast genau zehn Jahre zurück, Gegner war damals ebenfalls Durlach.

Für die beim Auftaktsieg gegen Berlin mit 151 Punkten beste Heberin des Wettkampfs, Emily Campbell, wird am Samstag die Norwegerin Sol Annette Waaler den zweiten Ausländerplatz im Obrigheimer Team einnehmen.

Nominiert hat Teamchef Manuel Noe zudem „Mo-Mo“, also die beiden Neuzugänge Mohamed Hoblos und Moritz Huber. Sie feierten gegen Berlin einen sehr guten Einstand mit jeweils sechs gültigen Versuchen und 131 beziehungsweise 135 Punkten. Ruben Hofmann steht als Einwechselheber parat. Verletzt fehlen weiterhin Matthäus Hofmann und Marius Oechsle. Sie werden in diesem Jahr wohl nicht mehr auf die Gewichtheber-Bühne zurückkehren.

Obrigheims Sportchef Noe hofft auf eine ähnlich starke Vorstellung wie gegen den Berliner TSC. Die Punktausbeute lag mit 764,6 zwar unter dem historischen Durchschnitt (aktuell 799), aber lediglich zwei von 36 Versuchen sind gegen berlin schiefgingen. Noe: „Wir wollen uns deutlich steigern, Durlach besiegen und schon mal Schwung holen für das Duell in Mutterstadt.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019