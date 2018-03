Etappenstart am Kloster Lorsch

Anzeige

Frankfurt.Mit einer Strecke für Klassiker-Spezialisten will sich die neu aufgelegte Deutschland Tour wieder im internationalen Radsport-Kalender etablieren. „Wir haben viele Jahre jetzt kein Etappenrennen mehr in Deutschland gehabt. Es sind vier schöne Etappen, auf die ich mich einfach freue“, sagte Lotto-Soudal-Profi André Greipel bei der Streckenvorstellung in Frankfurt.

Gestartet wird die viertägige Rundfahrt am 23. August in Koblenz. Sie endet vier Tage später nach 743 Kilometern in Stuttgart. „Es wird ein hartes Brot, aber ich freue mich drauf“, erklärte Marcel Kittel vom Team Katusha-Alpecin in einer Videobotschaft.

Für die deutschen Topsprinter Greipel und Kittel dürfte vor allem die erste Etappe von Koblenz nach Bonn von Bedeutung sein. Danach spricht das Profil wohl eher für die Klassiker-Fahrer. „Die erste Etappe wird ein wichtiger Tag für uns“, meinte Kittels Teamkollege Rick Zabel. „Es ist ein schönes Auf und Ab und sehr abwechslungsreich“, sagte der Sportliche Leiter Fabian Wegmann. Weitere Etappenorte sind Trier, Lorsch, Bonn und Merzig. In Lorsch wird am Kloster gestartet, dnach geht es über die Ursenbacher Höhe (Gemarkung Schriesheim), Wilhelmsfeld und einer Sprintwertung in Neckargemünd nach Stuttgart.