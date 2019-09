Etwa 1100 Teilnehmer beim Königshöfer Messelauf

Beim alljährlichen Messelauf des ETSV Lauda während der Königshöfer Messe am Samstag durften sich die etwa 1100 Teilnehmer über fast ideales Laufwetter freuen. Blauer Himmel und Sonnenschein bildeten die Kulisse für die 29. Auflage der traditionsreichen Laufveranstaltung. Temperaturen von deutlich über 25 Grad Celsius machten das Laufen allerdings auch zu einer sehr schweißtreibenden Angelegenheit, so dass man den Läufern im Ziel die Anstrengung im wahrsten Sinne des Wortes im Gesicht ablesen konnte. Neue Streckenrekorde waren da freilich eher nicht zu erwarten. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe. ses/Bild: Sebastian Schwarz

