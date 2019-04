Euphorie vor letztem Schritt

Mannheim.Lang ist’s her, verdammt lang: Vor einer Woche haben die Adler Mannheim zuletzt das gemacht, was sie am liebsten machen und am besten können – Eishockey spielen. Mit dem vierten Erfolg im vierten Duell gegen die Kölner Haie löste die Mannschaft von Trainer Pavel Gross das Ticket für das Play-off-Finale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Seitdem mussten die Adler auf ihren Gegner in der

...