Ewiges Duell der ungleichen Alphatiere

Anzeige

Der einzige Tweet, den Robert Harting am Samstagabend nach dem Wettkampf noch absetzte, war eine eindeutige Botschaft: „Wir sehen uns in Berlin;))!!“ In Nürnberg sei er nur in einer „Halbform“ angetreten, „und das wäre beinahe nach hinten losgegangen“. Denn mit seinen 63,92 Metern lag Harting im Quali-Krimi nur 20 Zentimeter vor dem Magdeburger Martin Wierig, der den Diskus im EM-Jahr sogar schon 66,98 m weit geschleudert hat.

„Ich möchte jetzt auch nicht in der Haut derjenigen stecken, die das entscheiden müssen: Harting ist jetzt im Team“, sagte der Olympiasieger von 2012. Sein jüngerer Bruder Christoph, bereits für die EM nominiert, trumpfte mit 66,98 m auf und holte sich seinen zweiten Meistertitel. Das zweite EM-Ticket geht an den Wattenscheider Daniel Jasinski (64,82 Meter).

Am 8.8.2018 (Robert Harting: „Die 8 ist meine Lieblingszahl“) könnte es in Berlin zum nächsten Duell der ungleichen Brüder kommen – im EM-Finale der Diskuswerfer. Das pikante Treffen der Olympiasieger am späten Samstagabend im ZDF-Sportstudio fiel allerdings aus, weil Robert absagte. „Wir haben ein sehr angespanntes Verhältnis, um zu sagen: gar kein Verhältnis. Einfach aus Respekt meiner Mama und meinen Eltern gegenüber – da will ich nicht, dass jemand neben mir sitzt, und wir unterhalten uns nicht“, sagte Robert Harting. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018