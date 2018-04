Ex-Coach Schaaf wird Werders Technischer Direktor

Anzeige

Bremen (dpa) - Fünf Jahre nach dem emotionalen Abschied von seinem Herzensclub kehrt Vereinsikone Thomas Schaaf in offizieller Funktion zu Werder Bremen zurück.

Der langjährige Spieler und Trainer übernimmt am 1. Juli den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors. Er soll die Zukunft des Fußball-Bundesligisten entscheidend mitgestalten. «Wir haben in Thomas Schaaf jemanden gefunden, der ein Profil mitbringt, das in Deutschland nur wenige haben», sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Montag.

Werder wolle den nächsten Schritt machen, um zukunftsfähig zu sein. «Wir wollen auch in fünf bis zehn Jahren in der Bundesliga bestehen», betonte Baumann, der maßgeblich für die neue Strategie verantwortlich ist. Schwerpunkt von Schaafs Arbeit ist die Ausbildung von Spielern und Coaches. «Er ist der Trainer der Trainer», sagte Baumann, der unter Schaaf einst Werder-Kapitän war. Das Ziel: «Wir wollen ein Top-Leistungszentrum werden.» Schaafs Aufgabengebiet beschränkt sich auf das Leistungszentrum und den Bereich der U-Mannschaften. Das Profi-Team ist Sache des Cheftrainers Florian Kohfeldt.