Extrem zerstückelter Spielplan für Adler Mannheim

Mannheim.Die meisten Spiele freitags und sonntags, ab und zu einmal eine Partie dienstags oder donnerstags – den Fans der Adler Mannheim wurde in den vergangenen Jahren ihre Freizeitgestaltung relativ leicht gemacht. In der Corona-Saison, die am 17. Dezember mit dem rheinischen Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG beginnt, ist allerdings alles ein wenig anders – auch der Spielplan,

