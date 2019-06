Fabian Bleck wird ein „Zauberer“

Vier Spielzeiten war Fabian Bleck Leistungsträger bei den Eisbären Bremerhaven. Nach dem Abstieg der Norddeutschen aus der Bundesliga in die ProA heuert der Foward in der kommenden Saison bei den Hakro Merlins Crailsheim an.

Der 26-jährige stammt gebürtig aus Breckerfeld in Nordrhein-Westfalen, ging in den letzten vier Jahren in Bremerhaven auf Korbjagd und war ein absoluter Führungsspieler bei den Norddeutschen. Zuvor stand der 2,00 Meter große Forward zwei Spielzeiten bei Phoenix Hagen unter Vertrag.

185 BBL-Spiele

Insgesamt kann Bleck 185 Spiele in der easyCredit-Basketball-Bundesliga vorweisen. In der vergangenen Saison legte er durchschnittlich 6,6 Punkte auf, griff sich dazu 3,4 Rebounds und verteilte zudem 1,4 Assists bei einer Spielzeit von rund 24 Minuten pro Partie.

„Wir freuen uns sehr, dass Fabian von Anfang an, so wie wir an ihm, auch er an uns Interesse gezeigt hat. Als Typ und auch als Spieler, wird er eine wichtige Ergänzung für unser Team sein. Er ist einer der Spieler, der inzwischen schon seit etlichen Spielzeiten seine soliden Leistungen in der BBL abrufen konnte - und somit eine gute Basis, um nun nach und nach die richtigen Puzzlestücke zum Kader ergänzen zu können“, sagt der Ingo Enskat, der Sportliche Leiter der Hakro Merlins Crailsheim.

Zwei Abgänge

Dagegen wird Flügelspieler Joschka Ferner nach einer Saison bei den Hakro Merlins Crailsheim die Zauberer wieder verlassen und sich einer neuen Herausforderung stellen. Der 23-jährige kam von ratiopharm Ulm zu den Merlins und verbuchte im Schnitt drei Punkte bei einer durchschnittlichen Spielzeit von rund zehn Minuten pro Partie. Künftig wird der Drei-Punkte-Spezialist für den Bundesliga-Absteiger Science City Jena in der 2. Liga ProA auf Korbjagd gegen.

Auch der Amerikaner Joe Lawson III verlässt die Merlins Crailsheim zur neuen Saison. Der 2,01 Meter große Forward und Center stand in der vergangenen Spielzeit 18 Mal für die Zauberer auf dem Parkett und kam durchschnittlich auf 10,6 Punkte und 4,2 Rebounds. Im Schnitt war er rund 20 Minuten pro Spiel im Einsatz und ünerzeugte besonders durch seine Stärke von der Dreierlinie (42,5%).

Der 26-Jährige war von den Niners Chemnitz aus der 2. Liga nach Crailsheim gekommen und sucht nun eine neue Herausforderung. Sein neuer Verein in der BBL sind die Löwen in Braunschweig. anuf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019