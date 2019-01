Fabian Wiede ist eine Stütze des DHB-Teams

An diese eine Szene erinnert sich Bob Hanning besonders gern. Sie hat sich in sein Hirn eingebrannt, weil sie sehr viel aussagt über einen jungen Mann, den im deutschen Handball keiner besser kennt als der Vize-Präsident des Deutschen Handball-Bundes. Es war im Juni 2013, als Hanning - damals wie heute nicht nur Manager, sondern auch A-Jugend-Trainer der Füchse Berlin - mit seiner Mannschaft gegen den SC Magdeburg eine Niederlage im Finale um die deutsche Meisterschaft drohte. Nach einem 25:25-Unentschieden im Hinspiel gegen lagen die Talente aus der Hauptstadt im Rückspiel zum Seitenwechsel mit 15:18 zurück. Der Traum vom Titel drohte zu platzen, und die Berliner haderten in der Halbzeitpause. Mit den Schiedsrichtern - und mit ihrer eigenen Leistung. Doch dann passierte das, was gemeinhin als „Ruck“ beschrieben wird, der da durch die Mannschaft ging, weil sich einer aufschwang, der die Verantwortung übernahm, der alle auf seinem Rücken trug. Es war Fabian Wiede.

Rechtsaußen Willy Weyhrauch, jetzt in der 3. Liga für den ThSV Eisenach am Ball und früher auch für die Eulen Ludwigshafen aktiv, erzielte direkt nach dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer. „Und dann ging Fabi zu ihm hin und küsste Willys Stirn“, schildert Hanning im Gespräch mit dieser Zeitung besagte Szene, die noch nicht zu Ende war. Sekunden später tauchte Wiede nämlich an der Seitenlinie auf und sagte zu seinem Coach: „Kümmere du dich um die Taktik, ich kümmere mich um die Mannschaft.“

Eine halbe Stunde später jubelten die Berliner über einen nicht mehr für möglich gehaltenen 33:27-Sieg und die Meisterschaft. Wiede hatte sein Team im wahrsten Sinne des Wortes wachgeküsst und gezeigt, dass er ein Spieler ist, der von seinen Kollegen gesucht wird, wenn es darum geht, in kritischen Phasen richtige Entscheidungen zu treffen. Diese Eigenschaft zeichnet ihn aus - und brachte ihn bis ganz nach oben.

Wiede ist erst 24 Jahre alt, aber gefühlt gehört er seit fünf Jahren zur Nationalmannschaft, was daran liegt, dass er wirklich seit fünf Jahren zur Nationalmannschaft gehört. Und wenn die DHB-Auswahl bei dieser WM etwas erreichen will, geht das nur mit einem Wiede in Topform, der sowohl von der Mitte als auch von der halbrechten Position das Spiel steuern kann und bisweilen wie ein Puppenspieler wirkt. Denn alles bewegt sich so, wie er es lenkt. „Was da gerade auf dem Feld passiert, habe ich schon immer gut lesen können“, sagt Wiede, bei dem stets „Sachen rauskommen, die man nicht besser aufmalen kann“, wie es Christian Prokop nennt.

Der Bundestrainer weiß, was er an Wiede hat. Und Hanning weiß, was er an Wiede hat. „Wenn es wichtig wurde, war Fabi immer da“, sagt der Füchse-Boss. Erst in der Jugend. Später im Pokal-Endspiel. Dann im Finale der Club-WM. Und schließlich beim EM-Triumph 2016. Im Zweifel hieß es stets: Gebt Wiede den Ball, denn er hat nicht nur die Klasse, sondern auch die Mentalität, eine Begegnung zu entschei den.

Diese Eigenschaft führt dazu, dass er immer häufiger als Spielmacher eingesetzt wird. Der 24-Jährige ist der Mann für das Besondere, er kann den Unterschied machen und liebt das Risiko, weshalb hin und wieder auch etwas daneben geht. „Aber wenn man ihm das Spektakuläre nimmt, nimmt man ihm sein Spiel. Dann nimmt man ihm alles, was er hat“, sagt Hanning, der als Wiedes Mentor seinem Magier diese Fehler zugesteht: „In ihm steckt ein Individualist, auch wenn er ein absoluter Teamspieler ist.“

Bis der Rückraum-Mann das verinnerlicht hatte, bis er verstanden hatte, dass er allein nicht das Maximale erreichen kann, sondern seine außergewöhnlichen Qualitäten in das Kollektiv einbringen muss, dauerte es jedoch eine ganze Weile. „Ihn dahinzubekommen, war extrem schwierig“, erinnert sich Hanning, der Wiede 2009 als 15-Jährigen vom VfL Potsdam zu den Füchsen holte: „Eigentlich wollte Fabi nicht zu mir. Das war ihm zu anstrengend.“ Irgendwann kam der Hochveranlagte aber doch - und durchlief zunächst eine harte Zeit, wie Wiede zugibt.

Das lag allerdings weniger an seinem Talent, sondern vielmehr an seinem Umgang damit. Den absoluten Leistungsgedanken, die totale Fokussierung - das alles steckte nicht in ihm. „Und genau das“, sagt Hanning, „hat mich wahnsinnig gemacht“, weil er da einen jungen Mann sah, der mit so viel Genialität gesegnet war, der aber so wenig daraus machte und der deshalb den Ärger seines Bosses häufig zu spüren bekam. „Fabian ist keinen einfachen Weg bei mir gegangen“, sagt Hanning über den Mann, den er mehr oder weniger zu seinem Glück zwingen musste und über den er heute sagt: „Es ist mein größtes persönliches Werk, Fabi da hinzubekommen, wo er heute ist.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019