Facettenreichtum von Musik und Kunst

Für alle Folkfreunde ist das international besetzte Folk am Neckar-Festival schon ein fester Termin im Jahreskalender. Das Festival steigt am ersten Augustwochenende und zieht mit seinen interessanten Bands und ganz unterschiedlicher Folkmusik von traditionellen Klängen bis zu Folkrock die Fans der irischen und schottischen Musik aus ganz Deutschland an. Die tolle Location rund um den Burggraben und die entspannte Atmosphäre machen das Festival zu einem Fest für alle Folkfans. The O’Reillys and the Paddyhats, The Rubber Wellies, Cúig, Ballad of Crows, Iona Fyfe Band, Tears for Beers, Mainfelt und Skerryvore heißen die Bands. Unter www.folk-am-neckar.de gibt es Videoclips von allen Beteiligten und viele weitere Informationen.

Ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen ist das Konzert mit Barbara Dennerlein. Die Künstlerin wird sowohl auf ihrer Hammond B 3 als auch auf der Weigle-Orgel der Stiftskirche spielen: Swing, Bebop, Blues und Soul, Latin und Funk – für Barbara Dennerlein gibt es keine starren Grenzen. Die vielfach ausgezeichnete Musikerin wird von der Kritik in den höchsten Tönen gelobt.

Kleine Theaterfans können sich auf einen Klassiker der Kinderliteratur freuen: Die Badische Landesbühne bringt den „Räuber Hotzenplotz“ auf die Bühne im Burggraben. Das SpielBlütenfest hat sich zu einer bunten Mitmach-Aktion für Jung und Alt entwickelt, das viele Familien besuchen. Neu dabei ist der Bubble-Zauber, eine riesige Seifenblasen-Mitmachaktion, sowie ein Bastelworkshop des Privaten Kindergartens Neckarelz. Reinhard Horn bringt seine Kinderlieder beim Konzert mit und ermuntert das Publikum, mitzusingen und zu tanzen. Zum Ende der Ferien überzeugt das Wodo Puppenspiel mit dem Figurentheater „Mama Muh und die Krähe“ das Publikum, dass viele Dinge gemeinsam mehr Spaß machen als alleine.

Schon Kult ist das Internationale Straßentheater. Es zieht kleine und große Menschen in seinen Bann und ist zu einer der beliebtesten Veranstaltungen des Mosbacher Sommers avanciert. Termin ist der 2. September. Die Künstlergruppen aus verschiedenen Ländern präsentieren viele bunte Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters. Musik, Theater, Spaß und gute Laune sind vorprogrammiert, wenn die ganze Innenstadt einen Nachmittag lang zu einer großen Open Air Bühne wird.

Für die Freunde des klassischen Theaters hat die Badische Landesbühne mit „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ ein turbulentes Freilichtstück im Gepäck. Eine große Goethe- und Faust-Belustigung mal ganz anders: Michael Quast und Philipp Mosetter begeistern beim Gang durch „Goethes Faust I“ mit zwerchfellerschütternd komischen Dialogen und bewahren trotzdem die Balance zwischen Witz und Ernst.

Die Lachmuskeln werden auch strapaziert bei der Callas des Akkordeons, Carmela de Feo, mit ihrer Ruhrpott-Klappe und ihrem Programm „Die Schablone, in der ich wohne“. „Von Null auf 100 braucht diese Frau handgestoppt 3,5 Sekunden“, „Unwiderstehlich komisch von der ersten Minute an“, „Unbändig im Temperament, hemmungslos in den Pointen bietet die „italienische Unke“ geballte Frauenpower, die alle Konventionen sprengt“ urteilen die Medien. Politisches Kabarett hält mit Claus von Wagner Einzug in den Burggraben. Der aus dem Fernsehen („Die Anstalt“) bekannte Künstler hat ein witziges und eindringliches Ein-Mann-Theaterstück zusammengestellt. „Theorie der feinen Menschen“ ist eine Erzählung aus dem tiefen Inneren unserer Gesellschaft. Sie handelt vom Kampf ums Prestige, Verbrechen und Business Punks – eine epische Geschichte von Verrat, Familie und Geld.

Eine Hommage anlässlich des zehnten Todestages des in Neckarelz geborenen Theaterwunderkünstlers Klaus Michael Grüber hat Dr. Karsten Weber zusammengestellt. Zu Gast werden Vertreter der Familie, Wegbegleiter sowie der Filmemacher Christoph Rüter sein. Neben einem Einführungsvortrag von Dr. Klaus Dermutz werden Filmausschnitte gezeigt. Inhalt der Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Neckar-Odenwald sind die Arbeiten von Harald Priem zum Thema „Archäologie der Erinnerung“. In seinen Werken spielt die Übertragung der Einzigartigkeit von Orten, wie aufgelassenen Fabriken, Depots oder Wohnhäusern in die Poesie eine wichtige Rolle.

Das Open Air Kino bleibt in der stimmungsvollen Kulisse des Burggrabens, wie sich die Besucher dies ausdrücklich wünschen. Vom Blockbuster bis zum kleinen, feinen Programmkinostreifen flimmern die unterschiedlichsten Filme über die Leinwand.

Oberbürgermeister Michael Jann und die Sponsoren zeigten sich beeindruckt von der Vielfältigkeit des neuen Programms. Jann bedankte sich bei allen Förderern. Das Titelmotiv des Mosbacher Sommers stammt in diesem Jahr von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen, Terminen und Spielorten gibt es im Programmheft, das in der Tourist Information Mosbach erhältlich ist, sowie unter www.mosbach.de/veranstaltungen.

