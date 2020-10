Fähigkeiten und Kompetenzen fördern

Zwölf Menschen mit geistiger Behinderung haben erfolgreich die Ausbildung zum Co-Trainer (Übungsleiter-Assistent) beim Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband absolviert. Es war die erste Ausbildung in dieser Form – und es wurden alle Erwartungen übertroffen.

Bereits im März hatte der erste Lehrgangstag stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der zweite Lehrgangstag in den Oktober verschoben werden. Für die Referentinnen des BBS war die Durchführung dieses Lehrgangstages eine große Herausforderung, da ein eigens für diesen Tag und die Zielgruppe verschärftes Hygienekonzept entworfen und umgesetzt werden musste. Umso zufriedener ist man beim BBS, dass der Lehrgang trotz der erschwerten Situation abgeschlossen werden konnte.

Der Lehrgang fand an der barrierefreien Sportschule Baden-Baden Steinbach statt. Neben den 12 Teilnehmern, waren fünf Betreuer aus deren persönlichem Umfeld mit angereist. Der BBS hat drei Referentinnen (Eva Klavzar, Kim Früh und Laura Wienk-Borgert) für diesen Ausbildungstag eingesetzt. Schon während der langen Corona-Pause wurden die Teilnehmer mit kreativen Übungs- und Lernmaterialien in leichter Sprache versorgt, damit das erlernte Wissen nicht in Vergessenheit gerät.

Die Referentinnen zeigten sich höchst erfreut, dass die Teilnehmer das theoretisch erlernte Wissen des ersten Lehrgangstags zu den konditionellen Fähigkeiten problemlos reproduzieren konnten. „Ausdauer ist es, wenn mein Herz schneller schlägt und ich schwitzen muss - wie beim Fangspiel“, so ein Teilnehmer bei der Wiederholung.

Dass die Teilnehmer während der Praxiseinheiten immer auf ihrer Matte bleiben mussten und ein freies Bewegen im Raum nicht möglich war, tat der Freude darüber, dass der Lehrgang stattfinden konnte keinen Abbruch.

Jeder Teilnehmer hatte eine Karteikarte mit seinem Lieblingsspiel oder seiner Lieblingsübung vorbereitet. Diese wurde im Einzelgespräch mit einer Referentin besprochen und anschließend von einzelnen Teilnehmern in der Gruppe präsentiert.

Der Aufbau einer Sportstunde wurde am Nachmittag in Theorie und Praxis erörtert. Während im ersten Lehrgangsteil viele Spiel- und Aufwärmübungen für den Beginn der Stunde vermittelt wurden, standen dann Spiel- und Übungsformen und verschiedene Entspannungsmöglichkeiten im Mittelpunkt.

Der Höhepunkt des Tages näherte sich mit dem Ende der Ausbildung: Bei der Übergabe der Urkunden und Zertifikate wurden die Teilnehmer sehr emotional. Wie wichtig es für die Teilnehmer ist, dass sie in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert werden, wurde in den überwältigenden Schlussworten der frischgebackenen Co-Trainer deutlich: „Ich bin so froh und dankbar, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, als Co-Trainer im Verein tätig zu werden.“

Das Ziel, das der BBS mit dieser Ausbildungsreihe verfolgt, hat nun zum ersten Mal Früchte getragen: Mehr Menschen mit geistiger Behinderung in die Sportvereine integrieren und sie damit am organisierten Sport teilhaben lassen. Der Zugang in die Vereine soll für Menschen mit Behinderung ebenso möglich sein, wie die Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Es geht darum, ihnen Wissen zu vermitteln, ihr Können zu fördern und sie wertzuschätzen. Dass das gelungen ist, zeigt sich auch die Aussage eines Teilnehmers: „Wenn ich an die 80-er und 90-er Jahre denke . . .Da hatte ich keine Chance mich irgendwo einzubringen. Da wurde ich nicht beachtet. Das kam alles langsam. Dass ich jetzt sogar als Co-Trainer tätig sein kann und meine Gruppe coachen kann, darauf bin ich wirklich stolz!“

Die BBS-Mitarbeiterinnen werden die motivierten Co-Trainer in den kommenden Monaten in ihren Heimatvereinen besuchen und sie in ihrem Können weiter bestärken.

Aufgrund der großen Nachfrage wird der nächste Ausbildungslehrgang zum Co-Trainer bereits im Januar/Februar 2021 stattfinden. Die Anmeldung ist bereits möglich bei Kim Früh, Sport-Inklusionsmanagerin beim BBS (Telefon 07221/3961814, E-Mail: inklusion@bbsbaden.de). bsb

