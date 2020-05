Fäth nach Erlangen

Mannheim.Handball-Nationalspieler Steffen Fäth verlässt die Rhein-Neckar Löwen und wechselt zur neuen Saison zum Bundesliga-Rivalen HC Erlangen. Das erfuhr diese Redaktion am Montag aus mehreren Quellen. Vertraglich ist Fäth eigentlich noch bis Juni 2021 an den zweifachen deutschen Meister gebunden, doch das Arbeitsverhältnis wird vorzeitig beendet. Eine offizielle Bestätigung für den Transfer steht von beiden Vereinen zwar noch aus, sie ist aber nur eine Formalie und wird zeitnah – wahrscheinlich schon am Dienstag – erwartet. Denn alle Seiten haben sich bereits auf die Vertragsdetails und die Wechselmodalitäten geeinigt.

Fäth war 2018 von den Füchsen Berlin zu den Löwen gekommen, der EM-Held von 2016 erfüllte aber zu keiner Zeit die in ihn gesetzten Erwartungen. „Beide Seiten sind mit der Situation nicht zufrieden“, sagte zuletzt Sportchef Oliver Roggisch.

Durch den Abschied des Halblinken wächst einerseits der finanzielle Spielraum der Löwen, andererseits aber auch der Handlungsdruck auf Roggisch. Noch im Februar hatte der Sportchef im Interview mit dieser Redaktion angekündigt: „Wir werden nicht mit nur drei Rechtshändern im Rückraum in die neue Saison gehen.“

Stand jetzt sind es aber sogar nur zwei: Romain Lagarde und Andy Schmid. Sprich: Sollten den Worten die entsprechenden Taten folgen, müssten die Löwen nach dem Fäth-Abschied sogar noch zwei Rückraum-Rechtshänder holen. Angesichts der finanziellen Ungewissheit in der Corona-Krise gilt das allerdings als unwahrscheinlich. Ein Fäth-Ersatz muss aber trotzdem her – und die stark fallenden Preise könnten dem zweifachen deutschen Meister in die Karten spielen.

