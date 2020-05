Fanforscher: Mehr Spiele im Free-TV

Dortmund.Nach Ansicht des Fanforschers Jonas Gabler sollten die Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga weiter für alle Fernsehzuschauer frei verfügbar sein. „Ich schätze, dass es aus epidemiologischer Sicht sinnvoller wäre, solche Angebote bis zum Ende der Geisterspiele fortzuführen“, sagte Gabler am Montag dem Online-Portal von „t-online“. Allerdings sei die Konferenz für Fans eines bestimmten Teams ohnehin nicht so interessant. Nur an den vergangenen beiden Spieltagen hatte der Bezahlsender Sky die Konferenzen jeweils im Free-TV übertragen.

Zum Leidwesen der Fans finden die Bundesligapartien wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus momentan vor leeren Rängen statt. Trotz des Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München geht Gabler nicht von einer Rückkehr zur Normalität aus. „Was die Fans selbst angeht, glaube ich, dass viele aus Selbstschutz zu Hause bleiben und das Spiel nur im Radio oder im Ticker verfolgen werden“, sagte Fanforscher Gabler, der als Geschäftsführer die Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene soziale Arbeit (KoFaS) leitet.

Illusion als Kulturgut zerplatzt

Geisterspiele sieht der Fanforscher „ambivalent“. Er wisse zwar auch um den Zugzwang der Deutschen Fußball Liga. Dennoch würden Fans und Teile der Gesellschaft aber mit Unverständnis auf die Wiederaufnahme der Bundesligasaison reagieren. „Die Illusion des Fußballs als Kulturgut ist zerplatzt“, sagte der Fanforscher. dpa

