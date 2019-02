Fanforscher Pilz kritisiert Fischer

Frankfurt.Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz beim Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt hat der Fanforscher Gunter Pilz Eintracht-Präsident Peter Fischer wegen Aussagen über ein „brennendes Stadion“ kritisiert. Seine Äußerungen seien klar mit dem Thema Pyrotechnik in Verbindung zu bringen gewesen. „Ich finde, das war in keiner Weise akzeptabel“, sagte Pilz. „Selbst wenn er was anders gemeint hat, von einem Präsidenten eines Vereins kann man schon erwarten, dass er sich der Tragweite dessen, wie und was er sagt, bewusst ist.“ Fischer hatte vor der Partie gesagt: „Wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen.“ dpa

