„Fans sind Verstärker der Emotionen“

Arnd Peiffer ist das Gesicht des deutschen Biathlons. Der 33-Jährige äußert sich über Geisterrennen, die Corona-Saison und sein ambivalentes Verhältnis zu Olympia. Von Stefanie Wahl

Doppel-Weltcups, um Reisen zu minimieren, trainieren in der Blase und ein strenges Hygienekonzept mit vielen Corona-Tests – das sind die Voraussetzungen, unter denen der Biathlon-Weltcup an diesem Samstag mit den Einzel-Wettbewerben im finnischen Kontiolahti startet. Olympiasieger Arnd Peiffer spricht über Herausforderungen in Pandemie-Zeiten und sein ambivalentes Verhältnis zu Olympia.

Herr Peiffer, Lappland klingt nach Wintertraum. Doch Sie trainieren bei Regen, viel Wind und Dunkelheit. Haben Sie ein Mittel gegen die Tristesse in Muonio gefunden?

Arnd Peiffer: Unsere Strategie ist: nette Leute auf der Hütte, guten Kaffee, viel leckere Weihnachtssachen und den Kamin anmachen. Für Gemütlichkeit sorgen, wenn es schon den ganzen Tag dunkel ist.

Das deutsche Team bildet mit Kleingruppen Bläschen in der Blase. Mit wem leben Sie in der Hütte?

Peiffer: Meine drei netten Kollegen sind Erik Lesser, Philipp Horn und Lucas Fratzscher. Ich würde auch jeden der Anderen als Hüttenkollegen nehmen, das sind alles gute Jungs. Aber besonders mit Erik führe ich eine gewachsene Ehe. Das ist schon alles gut austariert, da muss man sich nicht mehr verstellen (lacht).

Bekommt das Teamgefühl durch Corona eine andere Wertigkeit?

Peiffer: Es ist gar nicht so viel anders als in den Jahren zuvor. Da hatten wir mal gegrillt oder die Mädels haben eingeladen. Das fällt leider weg. Sonst ist unser Alltag hier ohnehin eher trist, doch wir sind es gewohnt, die Tage stoisch abzuarbeiten. Wir passen uns natürlich an die Corona-Situation an, aber das bindet nicht den Hauptteil meiner Tageskapazität, ich kümmere mich schon noch um mein Kerngeschäft. Es bringt auch nichts, sich jeden Tag verrückt zu machen.

Haben Sie jetzt Einzelzimmer?

Peiffer: Bei den Trainingslehrgängen hatten wir immer Doppelzimmer. Hier in Muonio haben wir größtenteils Einzelzimmer. Auch beim Weltcup werden wir Athleten, soweit das möglich ist, in Einzelzimmern untergebracht.

Was wird in der Corona-Saison die größte Herausforderung werden?

Peiffer: Das Schwierige werden die Phasen zwischen den Weltcup-Blöcken sein. In Lappland haben wir Tests gemacht, nach Kontiolahti fahren wir als Bubble mit dem Reisebus, um das Flugzeug zu vermeiden. So minimiert man das Risiko. Aber über Weihnachten gehen alle nach Hause, reisen dann wieder zum Oberhof-Weltcup an. Da bin ich gespannt, ob weiter alle negativ sind.

Zuschauer werden keine dabei sein. Haben Sie Angst, dass das Normalzustand werden könnte?

Peiffer: Diese Saison müssen wir uns damit arrangieren. Wenn ich vor der Wahl stehe, gar keine Rennen zu laufen oder ohne Zuschauer, entscheide ich mich für Rennen ohne Fans. Dann kann ich zumindest meinen Job machen. Ich hoffe aber, dass wir in der Folgesaison relativ normale Zustände an den Strecken haben.

Am Schießstand können Geisterrennen durchaus auch Vorteile haben, doch was braucht es, um den Faktor Fan auf der Strecke zu ersetzen?

Peiffer: Am Schießstand sehe ich auch Vorteile. Auf der Strecke fehlen die Zuschauer. Ich kann mir Oberhof noch nicht so richtig ohne dieses Getöse und die Anfeuerungen vorstellen, das ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Es gibt jedoch auch Orte, an denen wenig los ist, und da strenge ich mich nicht weniger an. Fans an der Strecke sind ein Verstärker der Emotionen. Wenn es gut läuft, euphorisieren sie mich noch mehr. Muss ich in Oberhof allerdings viermal in die Strafrunde, sind die Millionen vor dem Fernseher nicht so schlimm wie die 20 000, die einem gegenüberstehen. Da schämt man sich.

Gewinnen Sie dank der Doppel-Weltcups mehr Zeit zur Regeneration?

Peiffer: Noch weiß ich nicht, ob das Mehr an Regeneration einem durch die Tests wieder genommen wird. Doch es fallen auch Teampräsentationen oder öffentliche Siegerehrungen weg, das muss kein Nachteil sein. Insgesamt sparen wir Zeit – und Energie. Nach einem Tag, den man gefühlt nur an Flughäfen rumhängt, ist man platt. Bei uns ist das mit dem Gepäck und den Waffen auch nicht immer unkompliziert.

Für welche Ziele haben Sie im Training besonders gefeilt?

Peiffer: Wenn ich jetzt sage, ich habe zehn Prozent mehr trainiert, würden einige fragen, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe? Das kann ich nicht! Aber ich habe im Sommer einen neuen Schaft gebaut. Der ist 200 Gramm leichter, da fühlt man sich gleich flinker. Dazu hatte ich Lust und habe viel Zeit investiert. Hier abschleifen, da optimieren. Das hat den psychologischen Hintergrund, nicht das Gefühl zu haben, immer das Gleiche zu machen.

Brauchen Sie die Motivationstricks?

Peiffer: Ich brauche was Greifbares. Die Schwierigkeit im Biathlon liegt darin, dass es so komplex ist. Konzentriere ich mich auf Feinheiten, werden Dinge, die ich schon gut konnte, wieder schlechter. Zu 99 Prozent besteht unsere Arbeit mittlerweile aus Erhalten. Das ist fast schon frustrierend. Und grundsätzlich ist das schwächste Teil an der Waffe der Mensch. Es liegt sehr selten an ihr, wenn man vorbeischießt.

Hat es in Muonio am Schießstand denn geklappt?

Peiffer: Oh, da wurden einige Fehler geschossen – auch von mir. Es hat echt gestürmt da oben. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem soliden Weg, in einem Verbesserungsprozess. In Topform bin ich noch nicht. Allerdings habe ich auch selten das Gefühl, jetzt ist alles super. Das ist wie beim Lernen eines Musikinstrumentes. Da klappt eine Passage perfekt, aber legst du die Gitarre oder die Flöte ein paar Tage beiseite, wird es wieder schlechter. Ziel müsste es sein, eine Saison lang keinen einzigen Fehlschuss zu haben. Aber das hat noch keiner geschafft.

Der deutsche Profisport steht vor harten Zeiten. Sorgen Sie sich?

Peiffer: Man muss sich Sorgen machen um die Zukunft. Die Jüngeren leiden am meisten. Der Nachwuchs darf nicht in Gruppen trainieren, viel fällt aus. Bis Weihnachten gibt es keine IBU-Cups, also für die zweite Reihe fehlt die Perspektive, denn es gibt nur wenige internationale Rennen, die die Motivation im täglichen Training hochhalten. Daher glaube ich, dass wir den Effekt eher in ein paar Jahren spüren werden.

Werden Sie dann noch dabei sein?

Peiffer: Meine Karriereplanung habe ich noch nie an Orten oder Veranstaltungen festgemacht. Einige sind auf die Nase gefallen zu sagen, ich mache noch bis Tokio. Dann wurde Olympia verschoben. Verlängere ich dann meine Karriere, obwohl ich halb auseinanderfalle? Ich schaue nach einer Saison, ob ich noch für ein Trainingsjahr bereit bin und mich gut genug fühle. Dann entscheide ich. Ob da Olympia ist, ist mir egal. Für mich ist das nicht mehr der Mythos, von dem ich als Kind dachte, er sei es.

War der Olympiasieg etwa nicht der Höhepunkt Ihrer Karriere?

Peiffer: Von außen ist das sicher so. Letztlich sind aber die gleichen Nasen am Start wie bei einer WM. Es ist etwas Besonderes, aber wahnsinnig aufgeladen. Die Erwartungshaltung wurde bei mir von außen so hochgehoben, dass das unmöglich zu erfüllen war. Wahrscheinlich komme ich als Miesepeter rüber, aber alle machen dich nervös, sind aufgeregt wie bei der ersten Klassenfahrt. Aber ich muss liefern!

Kein olympisches Flair also?

Peiffer: Zu Olympia habe ich ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe nicht viel von Olympia gesehen, dafür habe ich aufgrund der Wettkämpfe gar keine Zeit. Die olympische Charta an sich ist klasse, aber von der Völkerverständigung ist nicht mehr so viel übrig. Das ist eine riesig aufgeblasene Veranstaltung, die knallhart vermarktet wird. Und die Nachhaltigkeit ist schon in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob das noch in unsere Zeit passt, Milliarden für den Bau von Anlagen auszugeben, die letztlich für drei Wochen genutzt werden. Ich sehe das kritisch.

