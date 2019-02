Fantastische Zeiten beim „Lauf der Asse“ erwartet

Er ist beliebt bei allen Leichtathleten der Region, und Würzburg rund um sein großes Wahrzeichen befindet sich am Tag seiner Austragung im Ausnahmezustand: Der Residenzlauf ist immer wieder ein Besuchermagnet, vor allem, wenn im Frühling das Wetter passt.

Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, denn die Osterferien machen es nötig: Der 31. Würzburger Residenzlauf findet in diesem Jahr nicht am angestammten Termin Ende April, sondern bereits am Palmsonntag statt. Das hat auch Auswirkungen auf den „Lauf der Asse“ mit deutschen und internationalen Spitzenläufern, denn 2019 ist der Zehn-Kilometer-Straßenlauf rund um das Weltkulturerbe am 14. April damit der europäische Jahresauftakt für die Laufprofis aus Afrika.

Unbekannte Talente

Traditionell zeigen sich bisher unbekannte Talente aus Kenia und Äthiopien jedes Jahr beim Paderborner Osterlauf zum ersten Mal in Europa – jetzt ist der Residenzlauf mal eine Woche früher dran. „In Paderborn gab es in den letzten Jahren immer wieder fantastische Zeiten bisher unbekannter Läufer. Deshalb bin ich gar nicht böse, dass wir dieses Jahr auf den 14. April ausweichen müssen“, sagt Residenz-Chef Reinhard Peter.

„Organisatorisch ein Problem“

Grund für die Vorverlegung sind die Kindergarten- und Schülerläufe, bei denen immer gut die Hälfte aller Residenzlauf-Teilnehmer am Start ist: Der letzte April-Sonntag ist gleichzeitig der letzte Tag der Osterferien, „das kriegen viele Schulen organisatorisch nicht hin“, so Peter. Auch der erste Feriensonntag ist kein wirklich idealer Termin, die Veranstalter gehen aber von mindestens 3000 Kindern und Jugendlichen aus und wollen insgesamt die Marke von 6000 Teilnehmern knacken.

Für den sportlichen Höhepunkt beim „Lauf der Asse“ liegen noch keine verbindlichen Meldungen vor. Der Berliner Lauf-Manager Christoph Kopp ist laut Reinhard Peter aber bereits in Verhandlungen mit zwei deutschen Spitzenläufern, die Interesse bekundet haben. Startgelder bekommen sie keine: Der Residenzlauf bezahlt nur Anreise und Hotel und vergibt zeit- und platzierungsabhängige Prämien. Welche afrikanischen Läuferinnen und Läufer sich in diesem Jahr in Europa zeigen wollen, ist auch noch offen: „Die deutschen Manager sind gerade bei den Ausscheidungsläufen in Kenia und schauen sich die Leute an“, berichtet Reinhard Peter.

Rennen der „Handbiker“

Vor dem „Lauf der Asse“ wird es auch in diesem Jahr wieder ein Rennen mit den besten deutschen und europäischen Handbikern geben. Dass die Rennserie „Handbike-Trophy“ eingestellt wurde, könnte dem Residenzlauf bei der Qualität des Teilnehmerfeldes in die Karten spielen, hofft Peter: „Dadurch gibt es für die Handbiker noch weniger interessante Rennen.“ Die Anmeldefrist für den 31. Residenzlauf endet am Montag, 1. April.

Nachmeldungen sind im Anschluss mit erhöhter Teilnahmegebühr nur noch in der Würzburger Decathlon-Filiale und am 14. April bis eine Stunde vor dem Start des Laufs auf dem Residenzplatz möglich. Alle Informationen und die Online-Anmeldung im Internet unter „www.residenzlauf.de“. pw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019