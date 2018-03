„Farmteam“ gegen den FC Bayern II

Anzeige

Sechs Spiele bis zum Klassenerhalt: Am morgigen Sonntag um 15.30 Uhr startet die TG s.Oliver Würzburg in der „Feggrube“ mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München II in die Playdown-Runde der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Süd. Gegner in dieser „Abstiegsrunde“ sind neben den Münchnern der BBC Coburg und die KIT SC Gequos aus Karlsruhe. Da alle Punkte aus der Hauptrunde mitgenommen werden, hat das Münchner Farmteam des Bundesliga-Spitzenreiters mit acht Siegen die beste Ausgangsposition. Die beiden fränkischen Clubs haben jeweils sechs Siege auf dem Konto, die Badener als Schlusslicht bisher vier. Durch den bisher gewonnenen direkten Vergleich gegen Coburg liegt die TG s.Oliver Würzburg vor dem Playdown-Start auf dem zweiten Platz. pw