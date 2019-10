„Farmteam“ ist neuer Spitzenreiter

Baskets Speyer – TG s.Oliver Würzburg 64:78 (20:19, 18:14, 16:20, 10:25)

Würzburg: Hunt (24 Punkte/davon 1 Dreier), Weitzel (17), Pipiras (14/2), F. Fischer (12), Albus (5/1), Eisenberger (3/1), Hadenfeldt (2), Leonhardt (1), Stechmann.

Zuschauer: 360.

Der neue Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga ProB Süd heißt TG s.Oliver Würzburg: Die Schützlinge von Cheftrainer Eric Detlev setzten sich am sechsten Spieltag im Spitzenspiel bei den Morgenstern Bis Baskets Speyer mit 78:64 (33:38) durch. Dadurch sind die Unterfranken nicht nur weiterauswärts ungeschlagen, sondern in der Tabelle auch am bisherigen Spitzenreiter vorbeigezogen. Am kommenden Sonntag wartet dann gleich das nächste Topspiel gegen den ProA-Absteiger aus Baunach, der punktgleich auf dem zweiten Platz liegt. Sprungball zum zweiten Frankenderby der Saison gegen die „Young Pikes“ wird am Sonntag um 18 Uhr im TGW-Sportzentrum Feggrube sein.

„Wir sind ganz gut ins Spiel gestartet, haben dann aber in der Verteidigung nicht gut genug gespielt und Speyer dadurch stark gemacht“, berichtete Detlev nach dem Spiel: „Das haben wir in der zweiten Hälfte deutlich besser gemacht und vor allem die Penetration verhindert, von der sie sehr stark leben. Das war der Schlüssel, um auch im Angriff besser zu spielen.“

Der Aufsteiger aus Speyer lag in eigener Halle zur Pause mit fünf und eine gute Minute vor dem Ende des dritten Viertel mit sechs Zählern vorne, dann jedoch legten die Gäste einen viertelübergreifenden 15:0-Lauf zum Zwischenstand von 54:63 hin, von dem sich der Aufsteiger nicht mehr erholte.

Geduldig gespielt

Vor allem Speyers Topscorer Tim Schwartz hatte das Würzburger Farmteam hervorragend im Griff, er kam nur auf sechs Punkte. Das Erfolgsrezept im Angriff lag nicht nur in der entscheidenden Phase in vielen guten Pässen zu den langen Leuten in Korbnähe: „Wir sind ja eigentlich ein Wurfteam. Jetzt haben wir zum zweiten Mal gewonnen, obwohl wir nicht gut von außen getroffen haben. Das zeigt, dass wir offensiv viel besser spielen als am Anfang der Saison. Wir sind geduldig und bekommen dadurch leichtere Abschlüsse am Brett“, so Eric Detlev.

Von den guten Pässen profitierten unter anderem die beiden jungen Center Fynn Fischer (12 Punkte) und Jonas Weitzel, der am Vorabend seiner Premiere in der easyCredit BBL im Heimspiel von s.Oliver Würzburg gegen den FC Bayern München mit 17 Punkten und 12 Rebounds erneut ein statistisches „Double-Double“ auflegte. Zweistellig wurde die Differenz zum ersten Mal durch einen Korbleger von Topscorer Cameron Hunt (24 Punkte) in der 35. Minute (57:67), diesen Vorsprung brachte der neue Tabellenführer anschließend ohne größere Probleme über die Zeit. pw

