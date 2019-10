„Farmteam“ macht Spaß

Der Zweite gastiert beim Ersten: Die TG s.Oliver Würzburg und die Morgenstern Bis Baskets Speyer sind nach fünf Spieltagen in der Tabelle der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Süd nur durch die Korbdifferenz getrennt. Der Aufsteiger hat die Nase vorn und geht deshalb am heutigen Samstag um 19.30 Uhr als Spitzenreiter in das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Würzburg.

„Speyer hat eine gute und eingespielte Mannschaft. Für uns ist es wichtig, so weiterzumachen wie im Heimspiel gegen Gießen“, sagt TG-Headcoach Eric Detlev: „Wir sind gut in die Saison gestartet und spielen einen guten und mitreißenden Basketball. Es macht mir Spaß, mir unsere Spiele hinterher auf Video anzuschauen. Natürlich gibt es noch viele Dinge, die wir verbessern können. Wir müssen aber diesen Spaß am Spielen aufrecht erhalten. Dann ist es mir eigentlich egal, gegen wen wir spielen.“

Speyer mit viel Erfahrung

Der Spitzenreiter aus Rheinland Pfalz hat viele erfahrene und starke Akteure im Team, die drei Topscorer Tim Schwartz, Dmitrij Kreis und Albert Kuppe haben alle bereits in der BBL oder der ProA gespielt. Dazu gehören mit dem spanischen Spielmacher Jordi Salto Sabate und dem US-Amerikaner Daryl Woodmore zwei gute Importspieler zum ausgeglichen besetzten Kader des Tabellenführers: Sieben Akteure erzielen zwischen neun und 16 Punkten pro Partie. pw

