„Farmteam“ muss langsam aufpassen

Dragons Rhöndorf – TG s.Oliver Würzburg 98:90 (28:26, 22:16, 22:25, 26:23)

Würzburg: Smith (29 Punkte), Weitzel (21), Buck (12/davon 1 Dreier), Stechmann (8/2), Fischer (6), Albus (5/1), Eisenberger (5/1), Böhmer (4/1), Hadenfeldt, Javernik. Zuschauer: 420.

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Angriff hat die TG s.Oliver Würzburg auch am zweiten Spieltag der ProB-Playdownrunde eine Niederlage hinnehmen müssen: „Unter dem Strich haben wir nicht gut genug verteidigt, um in Rhöndorf zu gewinnen“, sagte Trainer Eric Detlev nach dem 90:98.

An der Tabellensituation der Unterfranken hat sich nichts verändert: Weil der BBC Coburg sich am Sonntag bei den RheinStars Köln mit 78:72 durchsetzen konnte, ist der Abstand auf die Abstiegsplätze gleich geblieben. An den verbleibenden vier Spieltagen kann sich das „Farmteam“ von s.Oliver Würzburg somit immer noch eine Niederlage mehr erlauben als Rhöndorf und Köln.

„Wir haben deutlich besser gespielt als in den beiden Spielen davor, auch wenn im Angriff unsere Würfe teilweise nicht gefallen sind. Rhöndorf hatte offensiv einen besonders guten Tag erwischt und wahrscheinlich seine beste Dreierquote der gesamten Saison“, so Detlev.

Wichtiges Heimspiel gegen Köln

Äußerst wichtig ist nun das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die RheinStars Köln: Sprungball im TGW-Sportzentrum Feggrube ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. pw

