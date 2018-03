„Farmteam“ unter Zugzwang

Anzeige

Vor dem dritten von sechs Spieltagen ist das Feld der Playdown-Runde im ProB-Süden ganz eng zusammengerückt: Den FC Bayern München an der Spitze und „Kit“ Karlsruhe am Ende der Tabelle trennen nur zwei Siege, dazwischen liegen die beiden fränkischen Vertreter BBC Coburg und s.Oliver Würzburg Akademie. Für die Unterfranken stehen nun zwei Partien in Folge gegen Karlsruhe auf dem Spielplan.

Zunächst sind am Sonntag um 18 Uhr die „Gequos“ aus dem Badischen ab 18 Uhr in der Feggrube zu Gast. Beide Partien der regulären Saison haben die Würzburger für sich entschieden. Im Heimspiel war es mit 58:56 knapp, auswärts mit 92:66 dagegen überraschend deutlich. pw