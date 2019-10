Fast 200 Punkte Vorsprung

Die Leichtathletik Jungenmannschaft des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) hat im Badenfinale im Aumatt-Stadion in Baden-Baden sportliche Höchstleistungen gezeigt. Sie siegten mit fast 200 Punkten Vorsprung und wurden ihrer Favoriten rolle vollauf gerecht. .

Nachdem sie sich Wettkampf IV schon im Kreisfinale und dann im Landesfinale in Stuttgart durchgesetzt hatten, waren sie als die Favorit im Kampf um die Badische Meisterschaft angereist.

Von der ersten Disziplin an, dem 800-Meter-Lauf, zeigten die Buchener Jungen großen Einsatz. Jakob Schurz (2:27,06 Minuten) stattete zusammen mit Paul Skowronek (2:33,18/Onos 2:36,99) mit einer Steigerung von insgesamt fast sieben Sekunden gegenüber dem Vorkampf das Buchener Punktekonto mit 932 Punkten gleich gut aus.

Rico Böhrer und Metin Sen sprangen „lieferten“ mit 7,04 und 7,39 Sekunden hervorragende Sprintzeiten ab, was zum Gesamtergebnis 911 Zähler beisteuerte (Schurz 7,51). Der Druck vor der nächsten Disziplin war dennoch enorm: Vor dem Hochsprung Hochsprung war man nämlich schon etwas nervös, weil die Buchener Schul-Leichtathleten im Training nicht sehr viele Sprungeinheiten absolviert hatten. Mit Hilfe ihrer Lehrer Alexander Kull und Markus Pföhler wurden die Jungs jedoch gut eingestellt und vom Rest der Mannschaft an der Hochsprunganlage motiviert und angefeuert, was sich in tollen 1,50 Meter von Paul Skowronek sowie sehr feinen 1,45 Meter für Johannes Bubek niederschlug (Link 1,25m).

Beim folgenden Ballwerfen, was eigentlich bei den letzten Wettkämpfen nicht gerade die Stärke der Buchener gewesen war, ließen sich nun Emilian Reer und Maximilian Felleisen von den hervorragenden Leistungen ihrer Teamkameraden mitreißen und lieferten mit 50 Meter und 45 Meter die Team-Spitzenleistungen. Zusammen war dies eine Steigerung von über 10 Meter, was insgesamt 798 Zähler bedeutete (Schulze 41 Meter).

Als letzte Einzeldisziplin vor dem Staffelrennen zum Schluss des Wettkampftags trafen Marius Link (4,59 Meter ) und Rico Böhrer (4,50) so gut wie nie zuvor die Absprungzone des Weitsprungs. Sie trugen damit 896 Punkte zu Gesamtergebnis bei.

Damit war klar, dass die abschließende Staffel über Sieg oder Platz zwei entscheiden würde. Der Vorsprung war nämlich etwas geschmolzen, da ein Weitspringer aus dem Verfolger-Team beeindruckende 5,52 Meter in den Sand gebracht hatte. Doch die Buchener Jungs glaubten fest an ihren Sieg. Sie legten neben schnellen Sprints auf der Staffelrunde auch noch drei „Bilderbuchwechsel“ hin und distanzierten in der Besetzung Böhrer-Skowronek-Sen-Schurz die anderen Staffeln um viele Meter deutlich. 27,17 Sekunden brachten tolle 1035 Punkte aufs Konto. Sogar die zweite Buchener Staffel war mit 28,81 Sekunden noch deutlich unter der 30s-Marke. Der Lohn für die guten Leistungen war abschließend der Siegerpokal. hkl

