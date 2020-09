Fast vergessener Königstransfer

Zuzenhausen.Die Geschichte von Kasim Adams bei der TSG Hoffenheim handelt bisher von nicht erfüllten Hoffnungen und Erwartungen. Als der ghanaische Nationalspieler vor zwei Jahren zum Fußball-Bundesligisten wechselte, galt der dynamische Verteidiger als großer Hoffnungsträger. Alexander Rosen schwärmte im Sommer-Trainingslager in höchsten Tönen vom Acht-Millionen-Euro-Mann, den Hoffenheim von den Young Boys Bern nur aufgrund der Champions-League-Teilnahme verpflichten konnte. Besonders stolz war der Manager damals, dass die TSG dabei zahlreiche hochkarätige Rivalen ausstach.

Doch die Wertschätzung schwand schnell. Nach nur einer Saison mit gerade einmal 13 Ligaeinsätzen und zwei Partien in der Königsklasse verlieh Hoffenheim den Profi an Fortuna Düsseldorf, damit er mehr Spielzeit bekommt und sich weiterentwickelt – doch auch im Rheinland fand er zum Teil durch Verletzungspech nicht sein Glück, kam in der Rückserie – die mit dem Abstieg endete – nur noch zwei Mal zum Einsatz.

„Hoffenheim hat mich damals für eine hohe Summe gekauft. Ich konnte den Preis bisher nicht rechtfertigen“, zeigt sich der 25-Jährige selbstkritisch. Als er zur aktuellen Runde wieder ins Zuzenhausener Trainingszentrum zurückkehrte, war seine Zukunft ungewiss. Adams galt als potenzieller Wechselkandidat. Aber Trainer Sebastian Hoeneß gab ihm eine neue Chance.

Neue Chance gegen FC Bayern?

Beim Bundesliga-Auftakterfolg in Köln durfte der robuste Profi überraschend sogar in der Startelf ran – und kann momentan von einem Einsatz im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayern München träumen. Die gesetzten Stefan Posch und Benjamin Hübner, deren Verletzungen den Ghanaer kurzfristig in die Anfangsformation spülten, drohen weiter auszufallen. Adams, dessen Abgang bis zum Ende der Transferperiode Anfang Oktober weiter nicht ausgeschlossen werden kann, wird im Training sicher Gas geben – und will auf seiner ordentlichen Vorstellung in Köln aufbauen.

In seiner ersten Zeit bei der TSG bremste ihn eine Sprunggelenkverletzung aus, doch auch seine riskante Spielweise sowie unnötige Fouls führten dazu, dass ihn der damalige Coach Julian Nagelsmann immer seltener berücksichtigte. Die Enttäuschung darüber war natürlich groß, doch an seinem Respekt für Nagelsmann änderte das nichts. „Sein taktisches Wissen ist der Wahnsinn, er kann seine Idee perfekt erklären. Während eines Spiels lässt er drei verschiedene Systeme spielen und trotzdem weiß jeder genau, was er wann zu tun hat“, schwärmte Adams Anfang September.

Sein großer Förderer in der Schweiz war übrigens der heutige Trainer von Eintracht Frankfurt. „Adi Hütter war wie ein Vater für mich. Er hat viele Einzelgespräche geführt und es geschafft, dass sich jeder wichtig fühlt“, lobte der Verteidiger. Jetzt hofft der 1,90-Meter-Mann aus Accra, unter Hoeneß endlich in Hoffenheim durchstarten zu können.

Seine Konkurrenten Kevin Akpoguma und Kevin Vogt agierten in Köln jedenfalls nicht fehlerfrei, doch selbst ein Platz auf der Bank wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Adams will endlich sein Potenzial ausschöpfen – und sich Schritt für Schritt für weitere Aufgaben empfehlen.

Sein Vertrag beim Europa-League-Teilnehmer läuft immerhin noch drei Jahre.

