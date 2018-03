Anzeige

Pep Guardiola dürfte im fernen Manchester den Kopf geschüttelt haben. Denn wenn es einen Trainer gibt, der seine einstige Missionarsarbeit beim FC Bayern nach dem gescheiterten Engagement von Carlo Ancelotti fortsetzen könnte, dann ist es Thomas Tuchel. Der Ex-BVB-Coach und Guardiola – sie sind so etwas wie Brüder im Geiste. In einem Münchner Restaurant schoben die beiden Trainer vor einiger Zeit wild die auf dem Tisch stehenden Pfeffer- und Salzstreuer hin und her, um unterschiedliche taktische Formationen zu analysieren. Keine Frage: Tuchel wäre die perfekte Lösung für die Bayern gewesen.

Nur die Münchner wussten das nicht, oder zumindest nicht so richtig, weil sie immer noch davon träumten, dass sich Jupp Heynckes überreden lässt, ein Jahr dranzuhängen. Oder anders ausgedrückt: Die hohen Herren saßen in der Säbener Straße auf ihrem Thron und dachten, dass Tuchel bis zum Sankt Nimmerleinstag auf sie warten würde. Ein fataler Trugschluss, der an Selbstüberschätzung und Unprofessionalität kaum zu überbieten ist und sich nahtlos an die diskutablen Personalentscheidungen der vergangenen Jahre anschließt. Man denke da nur an den fortgeschickten Toni Kroos, den Transferflop Renato Sanches und Trainerfehlgriff Ancelotti. Außerdem wäre da noch die unsägliche Posse um die Sportdirektorensuche. Die Bayern wollten Max Eberl, sie buhlten um Philipp Lahm – und holten am Ende Hasan Salihamidzic, der wohl bis heute noch nicht weiß, warum er diesen Job nun ausüben darf.

Kein Tuchel, kein Eberl, kein Lahm – die Bayern glauben zwar immer noch, dass sie jeden Mann bekommen. Aber so ist es nicht. Warum auch sollte Tuchel sehnsüchtig auf die Münchner warten? Nach dem peinlichen Bezirzen von Heynckes hätte er sich immer als B-Lösung fühlen müssen. Und sonderlich dankbar ist die Aufgabe beim Rekordmeister auch nicht. Weltklassestürmer Robert Lewandowski kokettiert mit einem Wechsel, der Kader ist vollkommen überaltert. Gleichzeitig sind die Meisterschaft und der Pokal in jedem Jahr Pflicht. Der einzige richtige Gradmesser ist die Champions League: Ein Wettbewerb, in dem die Münchner nur als Außenseiter gelten. Mit einem sehr guten Trainer ist aber vielleicht auch mal wieder der Titel drin – was das Zögern in der Causa Tuchel noch unverständlicher macht.