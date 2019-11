FC Bayern bleibt alleine unbesiegt

München.Der FC Bayern München hat auch in der Basketball-Bundesliga seine Extraklasse gezeigt und dem Dauerrivalen Alba Berlin mit einem Erfolg im direkten Duell die Tabellenführung entrissen. Einen Tag nach dem Kantersieg der Fußballer gegen Borussia Dortmund ließen sich auch die Münchner Korbjäger im Spitzenspiel nicht schocken. Durch das 84:80 (41:38) bleibt der deutsche Meister als einziges Team in der Liga ungeschlagen.

„Es ging um den ersten Platz, das war wichtig für uns“, sagte Alex King. Der frühere Berliner war beim FCB von Trainer Dejan Radonjic mit 19 Punkten der erfolgreichste Werfer. Den Berlinern um Coach Aito Garcia Reneses reichten die 17 Zähler von Rokas Giedraitis nicht.

Vor 6500 Zuschauern im ausverkaufen Audi Dome sorgten die beiden deutschen Spitzenteams und Euroleague-Teilnehmer nur phasenweise für Glanz – was auch den Ausfällen geschuldet war. Die Münchner mussten kurzfristig auf Routinier Nihad Djedovic verzichten, der an einer Kniereizung litt und bei dem Bayern kein Risiko eingehen wollte. Neben dem länger verletzten T.J. Bray hatte München also einen weiteren Aufbauspieler zu ersetzen. Ähnlich erging es den Berlinern, die ohne Peyton Siva (Muskelverletzung am Oberschenkel) aufliefen.

Nachdem Berlin im zweiten Viertel phasenweise mit zehn Punkten geführt hatte, machte sich die Müdigkeit bemerkbar und Bayern holte auf. „Wir konnten die Intensität leider nicht über das ganze Spiel matchen“, sagte der erst 19-jährige Berliner Jonas Mattisseck. Dank ihrer Erfahrung ließen sich die Münchner in der zweiten Spielhälfte den Erfolg nicht mehr nehmen. dpa

