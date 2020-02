FC Bayern in Wertheim dabei

In knapp drei Wochen wird in der Main-Tauber-Halle in Wertheim um 10.30 Uhr der Anpfiff zur 4. Süddeutschen Futsalmeisterschaft der C-Juniorinnen ertönen. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr kämpfen dann die B-Juniorinnen um den Titel, wofür sich am vergangenen Samstag kein Geringerer als der Bayerische Meister FC Bayern München als erster Teilnehmer bereits qualifiziert hat.

Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit für die „Bayern“-Mädels (Jahrgänge 2003 und 2004), die nach der Vorrunde punktgleich mit der JFG Würzburg-Nord nur dank des besseren Torverhältnisses hinter der SpVgg Greuther Fürth ins Halbfinale kamen. Letztlich setzten sie sich im Finale gegen den gleichen Gegner souverän mit 3:0 durch.

Bis 16. Februar stehen dann auch die übrigen Landesvertreter fest, unter anderem auch am kommenden Wochenende bei den Badischen Meisterschaften, wo die TSG 1899 Hoffenheim und der Karlsruher SC die Favoritenrolle einnehmen. In den vier anderen Landesverbänden stehen mit dem SC Freiburg, SC Sand, KSV Hessen Kassel, FSV Hessen Wetzlar, SpVgg Greuther Fürth, SC Regensburg, TSV Crailsheim und den VfL Sindelfingen Ladies einige sehr namhafte Vereine im Wettbewerb. Nicht zu unterschätzen ist der württembergische Bundesligist SV Alberweiler, der mit seinen B-Juniorinnen bei allen drei bisherigen Meisterschaften vertreten war und im letzten Jahr den Titel gewann.

Der FC Eichel als gemeinsamer Ausrichter mit dem Badischen Fußballverband erwartet zu dieser Großveranstaltung bis zu 500 Zuschauer. Der Eintritt ist frei. Das Turnier wird in seiner 4. Auflage erstmals im Gebiet des Badischen Fußballverbandes ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind die besten C- und B-Juniorinnenteams der fünf süddeutschen Landesverbände Bayern, Hessen, Württemberg, Baden und Südbaden. bfv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020