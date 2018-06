FC Bayern mit Defensiv-Gala zum Ausgleich bei ALBA

Anzeige

Berlin (dpa) - Mit einer Machtdemonstration haben die Basketballer des FC Bayern das Finale um die deutsche Meisterschaft bei ALBA Berlin ausgeglichen und den Heimvorteil zurückerobert.

Nach der knappen Auftaktniederlage vor heimischer Kulisse setzten sich die Münchner in der Hauptstadt deutlich mit 96:69 (44:29) im zweiten Spiel durch.

«Wir haben es von Anfang an besser gemacht, aber ich habe nicht erwartet, dass wir so deutlich gewinnen», sagte Bayern- Geschäftsführer Marko Pesic. «Aber es ist nicht mehr als 1:1 - und eine Best-of-Five-Serie ist jetzt eine Best-of-Three-Serie.» Beide Teams brauchen damit in der Endspielserie noch zwei Siege für den Titelgewinn, das dritte Duell der Erzrivalen findet 10. Juni wieder in München statt. «Wir haben von Anfang an nicht mutig gespielt», beklagte ALBA-Nationalspieler Niels Giffey.