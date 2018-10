Fechter führt Kommission

Die Vollversammlung der Athletenvertreterinnen und Athletenvertreter des Deutschen Olympischen Sportbunds hat in Düsseldorf den Fechter Maximilian Hartung im Amt und auch als Vorsitzenden der Athletenkommission bestätigt.

Weitere Mitglieder

Neben dem aktuellen Europameister wurden Marc Zwiebler (dreimaliger Olympiateilnehmer Badminton), Jonathan Koch (dreimaliger Olympiateilnehmer Rudern), Amelie Ebert (Synchronschwimmen), Elena Gilles (zweimalige World-Games-Gewinnerin und Weltmeisterin Kanupolo) sowie Moritz Geisreiter (Olympiateilnehmer Eisschnelllauf) in die Kommission gewählt. Das gab die Athletenkommission jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Der Ruderer Richard Schmidt als Vertreter der Athletenkommission der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) und die ehemalige Fechterin Britta Heidemann als Mitglied der IOC-Athletenkommission gehören ebenfalls der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) an.

Für den paralympischen Spitzensport wird die von den Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportbundes gewählte fünfmalige Paralymics-Teilnehmerin Manuela Schmermund als Mitglied der Athletenkommission kooptiert.

Turnusgemäß schieden jetzt die Kanutin Silke Kassner, Eiskunstläufer Daniel Hermann, Ruderer und Weltmeister Maximilian Planer sowie Speed-Skater und World Games Medaillengewinner Felix Rijhnen aus der Athletenkommission des Sportbunds aus. dosb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018