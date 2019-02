Fed-Cup-Relegation in Lettland

London.Deutschlands Tennis-Damen müssen im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cups in Lettland antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstag in London. Damit erwischte die Auswahl von Teamchef Jens Gerlach für die Partie am 20. und 21. April eine unangenehme Aufgabe. Lettland verfügt in Anastasija Sevastova und Jelena Ostapenko über zwei starke Einzelspielerinnen.

Deutschland hatte seine Erstrunden-Partie am vergangenen Wochenende gegen Weißrussland mit 0:4 verloren. Allerdings fehlten in Braunschweig auch die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges, die wegen des WTA-Turniers in Doha in dieser Woche abgesagt hatten. Beide haben in Aussicht gestellt, in der Relegation wieder dabei zu sein. dpa

