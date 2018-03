Federer unterliegt Qualifikant - Nadal wieder Spitze

Anzeige

Miami (dpa) - Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer ist in Miami völlig überraschend schon in seinem Auftaktmatch gescheitert und muss die Weltranglisten-Führung an den Spanier Rafael Nadal abgeben.

Der 36-Jährige musste sich bei dem Hartplatz-Turnier dem australischen Qualifikanten Thanasi Kokkinakis nach drei Sätzen 6:3, 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, verlor damit erstmals seit 2014 wieder in zwei Partien nacheinander. In Indian Wells hatte Federer im Endspiel gegen Juan Martin del Potro aus Argentinien den Kürzeren gezogen. «Ich bin enttäuscht. Es frustriert mich ein bisschen, dass ich keinen Weg gefunden habe», sagte er.

Federer hatte im Februar den momentan verletzungsbedingt pausierenden Nadal abgelöst und war zur ältesten Nummer eins in der Geschichte des Profi-Tennis geworden. Nach seinem frühen Aus in Floria kündete der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger an, wie im Vorjahr die Sandplatz-Saison auszulassen. Damit tritt er womöglich Mitte Juni beim Rasen-Turnier in Stuttgart erstmals wieder an.